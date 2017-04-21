В период с 20 по 21 апреля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая сеть группы «Приват» скорректировала цены на своих АЗС на 10-60 коп./л. Автогаз в сети торгуется в широком диапазоне от 10,80 грн/л на станциях «Укрнафты» в Запорожской области до 12,35 грн/л на АЗС «Авиас» в Черниговской области.

Также газ минимально подорожал в сетях Shell, «БРСМ-Нафта», ОККО, «Параллель» и др.

На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. «Авантаж 7» торгует по 11,05 грн/л.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничении экспорта СУГ от таможни РФ. С начала прошлой недели экспорт из РФ был временно разблокирован. Однако, как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 21/20 апреля 2016 г., грн/л: