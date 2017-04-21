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Топливно-энергетический комплекс
Цены на нефть перешли к снижению 21 апреля, Brent подешевела до $52,8 за баррель
18:43 21.04.2017 |
Нефть эталонных марок начала снижаться в пятницу и завершает неделю рекордным падением с начала марта на отсутствии существенных изменений в запасах топлива в США.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:22 EET опустилась на $0,15 (0,28%) - до $52,84 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,25 (0,49%) - до $50,46 за баррель.
С начала этой недели снижение стоимости Brent составило около 5,5%, WTI - 5,1%.
Ранее министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих признал, что странам ОПЕК и их партнерам за три месяца действия соглашения о снижении добычи не удалось достичь поставленных целей по сокращению мировых запасов топлива.
Многие трейдеры расценили это как сигнал к тому, что текущее соглашение может быть продлено. Решение по вопросу о пролонгации соглашения будет принято на очередной встрече ОПЕК в Вене 25 мая.
Между тем аналитики Goldman Sachs полагают, что ситуация на рынке не объясняет столь существенного падение цен.
"Мы считаем, что основными причинами снижения котировок стали технические факторы, а не изменения фундаментальных показателей, - говорят эксперты банка об обвале цен почти на 4% в среду. - Данные о запасах в США практически совпали с прогнозами".
На минувшей неделе запасы нефти в Штатах сократились на 1,03 млн баррелей, тогда как добыча выросла на 17 тыс. баррелей в сутки.
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