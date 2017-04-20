В период с 19 по 20 апреля цены топлив выросли в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Существенно, на 25-30 коп./л, подорожали бензины А-92 и ДТ в сети AMIC. На 13-17 коп./л выросла стоимость топлив в сетях Mango и Ultra. На 30 коп./л подорожало ДТ в сети UPG.

Эти изменения привели к снижению средних розничных цен на 1-2 коп./л.

Напомним, что на прошлой неделе крупнейшая сеть группы «Приват» в два этапа подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. В частности, бензин А-95 вырос до 24,00 грн/л, дизтопливо подорожало до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ «Привата» с мейджорами сократилась до 2 грн/л. Эти изменения вызвали волну роста цен среди крупных и средних сетей АЗС, преимущественно работающих в нижнем ценовом сегменте.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 20/19 апреля 2017 г., грн/л: