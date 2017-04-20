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Топливно-энергетический комплекс
20 апреля стоимость автогаза выросла ряде крупных сетей
13:57 20.04.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Автогаз подорожал во многих крупных сетях на 5-30 коп./л. В частности, WOG поднял цену в среднем на 20 коп./л по большинству регионов. Сеть UPG прибавила 30 коп./л. Также газ подорожал у AMIC, Mango, ОККО, «Параллель» и пр.
На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,35 грн/л. «Авантаж 7», в свою очередь, снизил стоимость СУГ на 10 коп./л, до 11,05 грн/л.
Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничении экспорта СУГ от таможни РФ. С начала прошлой недели экспорт из РФ был временно разблокирован. Однако, как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 20/19 апреля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,51
|
0,01
|
KLO
|
11,99
|
0,00
|
Mango
|
11,06
|
0,06
|
Marshal
|
11,98
|
0,00
|
Shell
|
11,72
|
0,06
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,13
|
0,00
|
UPG
|
11,40
|
0,30
|
WOG
|
11,84
|
0,20
|
ZOG
|
11,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,05
|
-0,10
|
Авиас
|
11,26
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,35
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,55
|
0,00
|
Надежда
|
11,74
|
0,00
|
Нефтек
|
12,29
|
0,00
|
ОККО
|
11,84
|
0,00
|
Параллель
|
12,47
|
0,05
|
Род-Ник
|
11,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,27
|
0,00
|
Средняя
|
11,62
|
0,04
|
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