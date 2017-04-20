Снижение волатильности цен на нефть до минимума за последние 14 лет радует инвесторов, занимающихся другими активами, включая акции и облигации, пишет The Wall Street Journal.

Нефть марки WTI торгуется в узком диапазоне от $50,82 до $54,45 за баррель на протяжении большей части последних четырех месяцев, а колебания котировок в течение последних 60 сессий было минимальным с 2003 года.

Такая ситуация вызвана противостоянием двух разнонаправленных факторов: сокращения добычи странами ОПЕК и их партнерами и растущим производством топлива в США.

Тем временем в последние два года цены на нефть часто демонстрировали скачки на $10 за баррель и более за месяц. Котировки опускались с $100 за баррель в 2014 году до $30 за баррель в начале 2016 года.

"Стабильные цены на нефть заставляют нас с большим оптимизмом смотреть на перспективы роста мировой экономики", - сказал глава отдела операций с бумагами с фиксированным доходом в Loomis Sayles & Co. Дэвид Ролли.

По его словам, цены на топливо и транспортировку составляют значительную часть расходов для большинства мировых компаний, и резкие колебания могут стать проблемой для планирования бюджета.

Согласно прогнозу инвестиционного аналитика Bessemer Trust Джозефа Тениуса, рост прибыли нефтедобывающих компаний США в первом квартале 2017 года может превысить 10%, что позитивно скажется на рынке акций в целом. В 2016 году подындекс энергетических компаний в S&P 500 подскочил на 24%, максимальными темпами среди всех отраслей экономики.

Участники рынка облигаций также приветствуют стабилизацию цен на нефть. Объем облигаций небольших нефтедобывающих компаний составляет порядка $190 млрд, что составляет 15% всех высокодоходных бондов в США. Десятки таких компаний были на грани банкротства в период низких цен на топливо.

При этом не все участники рынка довольны сложившейся ситуацией. Так, руководство банка Goldman Sachs отмечает, что стабильные цены на нефть не дают банку возможности заработать, играя на повышение или понижение котировок.

