Финансовые новости
- |
- 20.04.17
- |
- 20:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Цены на нефть колеблются между ростом и снижением 20 аперля, Brent торгуется около $53 за баррель
19:19 20.04.2017 |
Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 EET в четверг выросла на $0,07 (0,13%) до $53 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,06 (0,12%) - до $50,38 за баррель.
Поддержку рынку оказали заявления министров нефти Саудовской Аравии, Кувейта и Омана о возможности продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении нефтедобычи.
Пока никаких соглашений не достигнуто, но среди членов ОПЕК ширится поддержка позиции по продлению изначальных договоренностей еще на полгода, заявил министр энергетики, промышленности и природных ископаемых Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на энергетической конференции в Абу-Даби.
Его коллега из Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил, что ожидает продления соглашения об ограничении добычи нефти. "Мы наблюдаем заметное увеличение соблюдения договоренностей со стороны не-ОПЕК, что подтверждает важность продления соглашения", - сказал он.
Министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи утверждает, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман) уже достиг соглашения о возможности ограничения нефтедобычи еще на полгода, чтобы снизить мировые запасы нефти.
Позитивные сигналы от ОПЕК, тем не менее, нивелируются сигналами продолжающегося увеличения добычи нефти в США, а также данными о сохранении высоких запасов энергоносителей, пишет MarketWatch.
"В том случае, если не будет резкого роста геополитической напряженности, цена нефти WTI просто не сможет подняться выше уровня сопротивления, находящегося в середине диапазона $50-60 за баррель, до тех пор, пока не произойдет ослабления добычи в США", - отмечает аналитик издания Sevens Report Тайлер Ричи.
"Рост добычи в США не только нивелирует снижение производства нефти за рубежом, но негативно сказывается на боевом духе ОПЕК, которая видит, как ее доля рынка сокращается в результате собственных действий организации", - говорит эксперт.
В четверг стало известно, что Ливия, освобожденная от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, готова возобновить добычу нефти на одном из крупнейших нефтяных месторождений страны - El-Feel спустя два года после ее приостановки.
По информации источников агентства Bloomberg, добыча нефти пока не возобновлена в связи с перебоями в электроснабжении, но власти планируют решить эту проблему в скором времени.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн – Холодницкий
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли вообще победить КНДР?
|Крокодил Черчилля. Почему Лондон компенсирует полупобеду Украины в Гааге
|Мораторий и геи. Тимошенко определилась с "шатуном" на весну-лето 2017 г.
|Украина не получит транш МВФ без пенсионной реформы - Данилюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота стабильна 20 апреля в преддверии выборов президента Франции
|Цены на нефть колеблются между ростом и снижением 20 аперля, Brent торгуется около $53 за баррель
|Транспортные предприятия Украины в январе-марте увеличили перевозку грузов на 8,4% - Госстат
|Оборот розничной торговли Украины в январе-марте вырос на 3,1% - Госстат
|В январе-марте объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 14,6% до 2,1 млрд гривен
|Поступления ФГВФЛ от реализации прав требования по кредитам в 2016г составили более половины всех поступлений от продажи активов банков
|Пенсионная реформа разрабатывается Минсоцполитики и никто в Кабмине ее не видел - Розенко
Это интересно
|Skoda показала электрический купе-кроссовер
|Раскрыт предвестник электрического купе-кроссовера Audi
|Тюрьма карточному мошеннику не помеха
|Цукерберг представил соцсеть в виртуальной реальности — Facebook Spaces
|Mercedes-Benz добавил S-Классу автопилот и новые моторы
|"Большой биткойн коллайдер" несет угрозу безопасности
|Нужно ли нам бояться нашествия роботов?