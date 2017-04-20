Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 EET в четверг выросла на $0,07 (0,13%) до $53 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,06 (0,12%) - до $50,38 за баррель.

Поддержку рынку оказали заявления министров нефти Саудовской Аравии, Кувейта и Омана о возможности продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении нефтедобычи.

Пока никаких соглашений не достигнуто, но среди членов ОПЕК ширится поддержка позиции по продлению изначальных договоренностей еще на полгода, заявил министр энергетики, промышленности и природных ископаемых Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на энергетической конференции в Абу-Даби.

Его коллега из Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил, что ожидает продления соглашения об ограничении добычи нефти. "Мы наблюдаем заметное увеличение соблюдения договоренностей со стороны не-ОПЕК, что подтверждает важность продления соглашения", - сказал он.

Министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи утверждает, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман) уже достиг соглашения о возможности ограничения нефтедобычи еще на полгода, чтобы снизить мировые запасы нефти.

Позитивные сигналы от ОПЕК, тем не менее, нивелируются сигналами продолжающегося увеличения добычи нефти в США, а также данными о сохранении высоких запасов энергоносителей, пишет MarketWatch.

"В том случае, если не будет резкого роста геополитической напряженности, цена нефти WTI просто не сможет подняться выше уровня сопротивления, находящегося в середине диапазона $50-60 за баррель, до тех пор, пока не произойдет ослабления добычи в США", - отмечает аналитик издания Sevens Report Тайлер Ричи.

"Рост добычи в США не только нивелирует снижение производства нефти за рубежом, но негативно сказывается на боевом духе ОПЕК, которая видит, как ее доля рынка сокращается в результате собственных действий организации", - говорит эксперт.

В четверг стало известно, что Ливия, освобожденная от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, готова возобновить добычу нефти на одном из крупнейших нефтяных месторождений страны - El-Feel спустя два года после ее приостановки.

По информации источников агентства Bloomberg, добыча нефти пока не возобновлена в связи с перебоями в электроснабжении, но власти планируют решить эту проблему в скором времени.

