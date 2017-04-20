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Топливно-энергетический комплекс
Оптовые цены на топливо 19 апреля стабилизировались после затяжного роста
18:39 19.04.2017 |
С начала недели крупнооптовые партии дизтоплив и бензинов удерживаются на одном уровне цен после трехнедельного роста. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Стабилизация цен, как поясняют в «А-95», произошла на фоне небольшого отката европейских котировок на нефтепродукты в последние дни, а также укрепление курса гривны. Так, на межбанковской валютной бирже гривна в среду закрепилась на уровне 26,75-26,79 грн/$1.
Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте в среду составила 22 650 грн/т. Диапазон цен на трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский сузился до 22 400-22 600 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли шесть компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Глуско Украина» и «Альянс Энерго Трейд». Последняя также предлагает трубопроводный ресурс в Черниговской области по 22 800 грн/т. ЗНГК, ОККО и «Стэнли» выходят с белорусским продуктом по 22 650-22 800 грн/т.
В порту «Южный» «Кворум-Нафта» продает российский ресурс по 22 850, а в Николаеве «Альянс Энерго Трейд» торгует греческим ДТ по 23 000 грн/т.
На рынке бензинов предложение импортного ресурса минимально. Белорусский А-92 выставляет ЗНГК по 28 100 грн/т. Шебелинский продукт у «НП Трейдинга», «Газтрона» и «Сан Ойл» торгуется в диапазоне 27 500-27 800 грн/т. На сегодняшнем аукционе его цена опустилась до 27 400 грн/т (без учета налива). «Укртатнафта» тоже держит цену на уровне 27 800 грн/т.
Мозырская «пятерка» также торгуется только у ЗНГК в Василькове, Киевской области. Она с новой недели подешевела до 29 000 грн/т. А-95 Евро-5 «Укртатнафты» стабилен - 28 800 грн/т.
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