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Топливно-энергетический комплекс
Цены высокооктановых бензинов в рознице 19 апреля не изменились
18:25 19.04.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 апреля 2017 г в розничной торговле отмечался рост стоимости СПБТ, а в мелком опте повышение средней цены ДТ.
Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.07 грн/л, бензина А-95 евро - 25.29 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в стоимости, которая составляет 22.75 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 апреля 2017 г. подорожал на 0.19% (2 коп/л) до 11.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.9%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.07
|20.94
|0.00
|0.17
|Бензин А-95 евро
|25.29
|21.50
|0.00
|0.22
|Дизельное топливо Евро
|22.75
|19.95
|0.01
|0.23
|Сжиженный газ
|11.60
|10.70
|0.19
|1.17
В мелком опте 19 апреля 2017 средние цены бензинов также остались на прежнем уровне. Так средняя цена поставок бензина А-92 евро составляет 21.46 грн/л, а стоимость партий бензина А-95 евро - 22.52 грн/л. В то же время, цена дизельного топливо евро в мелком опте немного выросла на 0.1% (1 коп/л) до 19.40 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 12 апреля по 19 апреля 2017 г. уменьшилась на 0.8%, или 162.5 грн/т, и находится на уровне 20711.53 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 20.0%, или 3451.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.46
|0.01
|0.21
|1.12
|Бензин А-95 евро
|22.52
|0.02
|0.41
|1.40
|Дизельное топливо евро
|19.40
|0.05
|0.15
|0.63
Средняя мелкооптовая цена ДТ:
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