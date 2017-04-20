По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 апреля 2017 г в розничной торговле отмечался рост стоимости СПБТ, а в мелком опте повышение средней цены ДТ.

Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.07 грн/л, бензина А-95 евро - 25.29 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в стоимости, которая составляет 22.75 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 апреля 2017 г. подорожал на 0.19% (2 коп/л) до 11.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.9%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.07 20.94 0.00 0.17 Бензин А-95 евро 25.29 21.50 0.00 0.22 Дизельное топливо Евро 22.75 19.95 0.01 0.23 Сжиженный газ 11.60 10.70 0.19 1.17

В мелком опте 19 апреля 2017 средние цены бензинов также остались на прежнем уровне. Так средняя цена поставок бензина А-92 евро составляет 21.46 грн/л, а стоимость партий бензина А-95 евро - 22.52 грн/л. В то же время, цена дизельного топливо евро в мелком опте немного выросла на 0.1% (1 коп/л) до 19.40 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 12 апреля по 19 апреля 2017 г. уменьшилась на 0.8%, или 162.5 грн/т, и находится на уровне 20711.53 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 20.0%, или 3451.1 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.46 0.01 0.21 1.12 Бензин А-95 евро 22.52 0.02 0.41 1.40 Дизельное топливо евро 19.40 0.05 0.15 0.63

Средняя мелкооптовая цена ДТ:



