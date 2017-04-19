Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Автогаз подорожал во многих крупных сетях на 3-28 коп./л. Среди них: Mango, Shell, SAOCAR, «БРСМ-Нафта», ОККО, «Нефтек» и др.

На большинстве прочих столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,15 грн/л., «Барс 2000» держит цену 11,35 грн/л.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. За неделю ограничения экспорта автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 2600 грн/т, - до 20 900 грн/т, некоторые предложения достигали 21 500 грн/т.

С начала прошлой недели экспорт из РФ был временно разблокирован, что привело к снижению оптовых цен. В частности, на аукционе «Укргаздобычи» 12 апреля СУГ торговался в диапазоне 18 300-19 400 грн/т (без учета цены налива).

Как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 18-19 апреля 2016 г., грн/л: