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Топливно-энергетический комплекс
В период с 18 по 19 апреля стоимость автогаза выросла ряде крупных сетей
12:53 19.04.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Автогаз подорожал во многих крупных сетях на 3-28 коп./л. Среди них: Mango, Shell, SAOCAR, «БРСМ-Нафта», ОККО, «Нефтек» и др.
На большинстве прочих столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,15 грн/л., «Барс 2000» держит цену 11,35 грн/л.
Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. За неделю ограничения экспорта автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 2600 грн/т, - до 20 900 грн/т, некоторые предложения достигали 21 500 грн/т.
С начала прошлой недели экспорт из РФ был временно разблокирован, что привело к снижению оптовых цен. В частности, на аукционе «Укргаздобычи» 12 апреля СУГ торговался в диапазоне 18 300-19 400 грн/т (без учета цены налива).
Как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 18-19 апреля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,50
|
0,00
|
KLO
|
11,99
|
0,00
|
Mango
|
11,00
|
+0,03
|
Marshal
|
11,98
|
-0,23
|
Shell
|
11,67
|
+0,03
|
SOCAR
|
11,91
|
+0,08
|
SUN OIL
|
12,13
|
0,00
|
UPG
|
11,10
|
0,00
|
WOG
|
11,64
|
0,00
|
ZOG
|
11,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,15
|
0,00
|
Авиас
|
11,26
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,35
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,55
|
+0,01
|
Надежда
|
11,74
|
0,00
|
Нефтек
|
12,29
|
+0,30
|
ОККО
|
11,82
|
+0,02
|
Параллель
|
12,42
|
-0,05
|
Кворум
|
11,59
|
0,01
|
Татнефть
|
11,61
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,27
|
0,00
|
Средняя
|
11,58
|
+0,02
|
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