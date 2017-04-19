Мировые цены на нефть снижаются утром в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов бензина в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.15 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,20% - до 54,78 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% - до 52,32 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США уменьшились на 840 тысяч баррелей, до 531,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,4 миллиона баррелей на фоне увеличения объема производства нефтеперерабатывающих заводов на 334 тысячи баррелей в день.

Кроме того, инвесторы ожидают официальных данных от минэнерго США по коммерческим запасам нефти (исключая стратегический резерв) в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, за неделю, завершившуюся 14 апреля, показатель снизился на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,28%, до 531,9 миллиона баррелей.

"Цены на нефть слегка снижались, в то время как внимание (инвесторов - ред.) снова переместилось на запасы и добычу в США", - цитирует агентство неназванных аналитиков банка ANZ.