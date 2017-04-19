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Топливно-энергетический комплекс
В период с 14 по 18 апреля стоимость топлив менялась разнонаправленно в ряде крупных сетей АЗС
14:04 18.04.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В отдельных регионах бензины и ДТ подорожали в сетях MANGO и «БРСМ-Нафта» на 10-20 коп./л. Также на 26-40 коп./л цены выросли в одесской сети «Катрал» и днепровском «Нефтеке». В свою очередь, крупные региональные игроки «Параллель» и «Татнефть» снизили цены на топлива на 10-70 коп./л в зависимости от региона.
Эти изменения привели к снижению средних розничных цен на 1-3 коп./л.
Напомним, что с конца прошлой недели крупнейшая сеть группы «Приват» подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. В частности, бензин А-95 вырос до 24,00 грн/л, дизтопливо подорожало до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ «Привата» с мейджорами сократилась до 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/14 апреля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,61
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,38
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
KLO
|
23,69
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,59
|
0,00
|
Mango
|
23,18
|
+0,03
|
24,75
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
21,92
|
0,00
|
Marshal
|
22,88
|
0,00
|
23,54
|
0,00
|
Х
|
Х
|
21,34
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,34
|
0,00
|
23,84
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
UPG
|
23,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
21,60
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
23,69
|
0,00
|
24,09
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
Авиас
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
25,70
|
0,00
|
26,30
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,21
|
+0,02
|
23,81
|
+0,02
|
24,89
|
0,00
|
21,09
|
+0,03
|
Катрал
|
23,59
|
+0,40
|
24,97
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,57
|
+0,10
|
Маркет
|
23,34
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,99
|
0,00
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Нефтек
|
25,25
|
+0,26
|
26,25
|
+0,26
|
27,49
|
+0,50
|
22,99
|
+0,30
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Параллель
|
25,52
|
-0,27
|
26,79
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Татнефть
|
23,64
|
-0,06
|
24,12
|
-0,06
|
25,20
|
-0,06
|
22,14
|
-0,06
|
Укрнафта
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Средняя
|
24,34
|
-0,02
|
25,07
|
-0,01
|
26,11
|
-0,03
|
22,58
|
0,00
|
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