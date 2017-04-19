Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В отдельных регионах бензины и ДТ подорожали в сетях MANGO и «БРСМ-Нафта» на 10-20 коп./л. Также на 26-40 коп./л цены выросли в одесской сети «Катрал» и днепровском «Нефтеке». В свою очередь, крупные региональные игроки «Параллель» и «Татнефть» снизили цены на топлива на 10-70 коп./л в зависимости от региона.

Эти изменения привели к снижению средних розничных цен на 1-3 коп./л.

Напомним, что с конца прошлой недели крупнейшая сеть группы «Приват» подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. В частности, бензин А-95 вырос до 24,00 грн/л, дизтопливо подорожало до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ «Привата» с мейджорами сократилась до 2 грн/л.





Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/14 апреля 2017 г., грн/л: