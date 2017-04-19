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Топливно-энергетический комплекс
Цена нефти замедлила снижение в ожидании статистики ее запасов в США
22:46 18.04.2017 |
Мировые цены на нефть замедлили снижение вечером во вторник, поскольку трейдеры находятся в ожидании данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.51 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34% - до 55,17 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,02% - до 52,64 доллара за баррель.
Трейдеры находятся в ожидании статистики о запасах нефти в США. API опубликует свои данные позднее во вторник, а Минэнерго США - в среду. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,28%, до 531,9 миллиона баррелей.
Ранее в ходе торгов вторника нефть дешевела более чем на 1% по марке Brent из-за прогноза Минэнерго США: добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов страны, по его мнению, в мае вырастет по сравнению с апрелем на 124 тысячи баррелей в сутки - до 5,193 миллиона баррелей. На данный момент оценка апрельской добычи составляет 5,069 миллиона баррелей в сутки.
По мнению аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), слова которого приводит агентство MarketWatch, информация о добыче нефти в США является сейчас причиной, которая негативно влияет на мировые нефтяные цены.
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