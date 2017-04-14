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Топливно-энергетический комплекс
В пятницу, 14 апреля, железнодорожные партии нефтепродуктов минимально подешевели
22:01 14.04.2017 |
Однако за неделю их стоимость выросла на 100-400 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Как отмечают в «А-95», рынок находится под воздействием двух доминирующих факторов. Основной из них - стабильный рост европейских котировок. Сегодня стоимость ДТ в северо- и южноевропейских портах на $29-31/т выше, нежели две недели тому. В то же время поддержку ценам оказывает укрепившийся курс гривны. В пятницу на межбанке гривна стабилизировалась на уровне 26,81-26,85 грн/$1. При этом курс евро НБУ за неделю укрепился на 45 коп./€1, до 28,56 грн/€1.
Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте выросла 14 апреля до 22 680 грн/т, что на 110 грн/т выше, нежели в конце прошлой недели. Трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский подешевел на 50-100 грн/т., до 22 400-22 650 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли пять компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», WOG и «Глуско Украина». В Черниговской области российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд», уже по 22 800 грн/т. ЗНГК, WOG, ОККО, «Стэнли», «Альянс Ойл Трейдинг» и «НПГ Трейдинг» торгуют белорусским продуктом по 22 500-22 900 грн/т.
В порту «Южный» «Кворум-Нафта» продает российский ресурс по 22 850, а в Николаеве «Альянс Энерго Трейд» торгует греческим ДТ по 23 000 грн/т.
На рынке бензинов предложение к концу недели снова сузилось. Белорусский А-92 торговался уже по 27 900-28 400 грн/т у «Альянс Ойл Украина» и ОККО. «Укртатнафта» выставляет Евро-5 по 27 800 грн/т., а «НП-Трейдин» продавал шебелинскую «двойку» по 27 500 грн/т.
Белорусскую «пятерку» предлагала только ЗНГК в Киевской области, по 29 100 грн/т. А-95 Евро-5 «Укртатнафты» стабильно около 28 800 грн/т.
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