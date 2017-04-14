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Приват и моноблоки поднимают цену автогаза 14 апреля
13:30 14.04.2017 |
В период с 13 по 14 апреля стоимость автогаза выросла в ряде крупных украинских сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Автогаз подорожал также в сетях AMIC, KLO, Shell, OKKO, «Маркет+» и в николаевской «Кворум».
На столичных АГЗП стоимость автогаза также растет. «Барс 2000» поднял цену до 11,35 грн/л, а «Авантаж» - до 11,15 грн/л.
В свою очередь «Надежда» первой в Сумской области снизила цену автогаза на АЗС до 11,69 грн/л (-30 коп./л).
Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. За неделю ограничения экспорта автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 2600 грн/т, - до 20 900 грн/т, некоторые предложения достигали 21 500 грн/т.
С начала новой недели экспорт из РФ был временно разблокирован, что привело к снижению оптовых цен. В частности, на аукционе «Укргаздобычи» 12 апреля СУГ торговался в диапазоне 18 300-19 400 грн/т (без учета цены налива).
Как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 14/13 апреля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,41
|
+0,01
|
KLO
|
11,89
|
+0,20
|
Mango
|
10,84
|
0,00
|
Marshal
|
12,20
|
0,00
|
Shell
|
11,61
|
+0,02
|
SOCAR
|
11,81
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,13
|
0,00
|
UPG
|
11,10
|
0,00
|
WOG
|
11,60
|
0,00
|
ZOG
|
11,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,15
|
0,20
|
Авиас
|
11,26
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,35
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
11,50
|
0,00
|
Кворум
|
11,49
|
+0,10
|
Маркет
|
11,49
|
+0,34
|
Надежда
|
11,74
|
-0,15
|
ОККО
|
11,79
|
+0,08
|
Параллель
|
12,47
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,27
|
0,00
|
Средняя
|
11,55
|
+0,01
|
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