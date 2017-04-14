В период с 13 по 14 апреля стоимость автогаза выросла в ряде крупных украинских сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Автогаз подорожал также в сетях AMIC, KLO, Shell, OKKO, «Маркет+» и в николаевской «Кворум».

На столичных АГЗП стоимость автогаза также растет. «Барс 2000» поднял цену до 11,35 грн/л, а «Авантаж» - до 11,15 грн/л.

В свою очередь «Надежда» первой в Сумской области снизила цену автогаза на АЗС до 11,69 грн/л (-30 коп./л).

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. За неделю ограничения экспорта автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 2600 грн/т, - до 20 900 грн/т, некоторые предложения достигали 21 500 грн/т.

С начала новой недели экспорт из РФ был временно разблокирован, что привело к снижению оптовых цен. В частности, на аукционе «Укргаздобычи» 12 апреля СУГ торговался в диапазоне 18 300-19 400 грн/т (без учета цены налива).

Как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 14/13 апреля 2016 г., грн/л: