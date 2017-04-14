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Топливно-энергетический комплекс
Нефть торгуется разнонаправленно 14 апреля на противоречивой статистике
12:52 14.04.2017 |
Нефть в пятницу торгуется с разнонаправленной динамикой на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes - о числе буровых установок в США и Международного энергетического агентства (МЭА) - о предложении нефти в мире, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По состоянию на 12:17 EET стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на Московской бирже снижалась на 0,12%, до 55,73 доллара, июньских - росла на 0,02%, до 56,17 доллара.
В пятницу, 14 апреля, закрыты биржи Европы, США и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в связи с предстоящими пасхальными праздниками.
Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 13 апреля рабочей недели число буровых установок в США выросло на восемь, или на 0,95%, до 847 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 407 штук, или на 92,5%. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 11, или на 1,63%, до 683 - максимума с апреля 2015 года. При этом количество газодобывающих установок снизилось за неделю на три, или на 1,81%, до 162.
При этом МЭА в четверг сообщило, что предложение на мировом рынке нефти в марте упало на 755 тысяч баррелей в день в месячном выражении, до 95,98 миллиона баррелей в сутки. Это также на 195 тысяч баррелей ниже показателя марта 2016 года. Агентство объясняет это снижением добычи в странах ОПЕК и других государствах, а также более высоким уровнем соблюдения соглашения о сокращении добычи.
Старший экономист МЭА Мэтью Пэрри (Matthew Parry) сказал агентству MarketWatch, что запасы нефти в странах ОЭСР могут опуститься ниже уровней прошлого года к концу второго - началу третьего квартала, что может быть "психологически важным индикатором".
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