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Топливно-энергетический комплекс
Рынок автогаза вырос на 8% в I квартале 2017 года
14:56 13.04.2017 |
Баланс украинского рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ) в январе-марте 2017 года составил около 330 тыс. т, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Согласно данным исследования «Консалтинговой группы А-95», импорт составил 229,1 тыс. т (+10,4% к I кварталу 2016 г.), внутреннее производство - около 100 тыс. т (+2,7%).
Крупнейшими поставщиками газа стали производители РФ (52%) и Беларуси (17,3%). Эксперты «А-95» отмечают, что успех российских производителей вызван наиболее низкой ценой по сравнению с альтернативными источниками снабжения.
В «А-95» отмечают, что темпы прироста рынка сократились. «В прошлом году каждый квартал был больше аналогичного периода в 2015 году на 30%, в первом квартале 2017 года прирост составил 8%. Рынок близок к точке стабилизации», - говорит аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн. Около 95% потребления СУГ в Украине приходится на автомобили. Оценочный объем продаж через заправочные станции за I квартал 2017 г. эксперты «А-95» оценивают в 580 млн л, что на 30% больше продаж бензина, и на уровне продаж дизтоплива (590 млн л).
«Украина продолжает укрепляться среди мировых лидеров по потреблению сжиженного газа. В проникновении автогаза на розничном рынке моторных топлив наша страна уже значительно опережает Турцию, Польшу, Россию, которые долго занимали ведущие позиции в мире», - отметил аналитик Артем Куюн.
Баланс рынка СУГ в Украине в 2016 г. составил 1,45 млн т, что на 335,8 тыс. т (30,1%) больше по сравнению с уровнем 2015 г.
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