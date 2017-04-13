Финансовые новости
- |
- 13.04.17
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Автогаз минимально дорожает в большинстве сетей 13 апреля
14:53 13.04.2017 |
В период с 12 по 13 апреля стоимость автогаза выросла в большинстве украинских сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Автогаз подорожал на минимальные 2-15 коп./л во многих крупных сетях. Среди них: AMIC, KLO, Marshal, Shell, AOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Маркет» и др.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Привата» снова повысила стоимость автогаза на 10-60 коп./л в ряде регионов. Группа торгует СУГ в широком диапазоне цен в зависимости от регионов. От минимальных на рынке 10,80 в Винницкой и Полтавской до 12,35 грн/л в Черниговской области.
На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,15 грн/л. «Авантаж 7» держит цену выше -10,95 грн/л.
Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. За неделю ограничения экспорта автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 2 600 грн/т, до 20 900 грн/т, некоторые предложения достигали 21 500 грн/т.
С начала новой недели экспорт из РФ был временно разблокирован, что привело к снижению оптовых цен. В частности, на аукционе «Укргаздобычи» 12 апреля СУГ торговался в диапазоне 18 300-19 400 грн/т (без учета цены налива).
Как стало известно, Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. По данным источников в РФ, разрешения ФСТЭК будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям, связанным с олигархом. Как ожидается, новый порядок экспорта начнет работать с 1 мая 2017 года.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 13/12 апреля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,40
|
+0,03
|
KLO
|
11,69
|
+0,10
|
Mango
|
10,84
|
-0,04
|
Marshal
|
12,20
|
+0,15
|
Shell
|
11,59
|
+0,02
|
SOCAR
|
11,81
|
+0,04
|
SUN OIL
|
12,13
|
0,00
|
UPG
|
11,10
|
0,00
|
WOG
|
11,59
|
0,00
|
ZOG
|
11,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,26
|
+0,05
|
Автотранс
|
11,53
|
+0,10
|
Барс 2000
|
11,15
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,50
|
+0,06
|
Катрал
|
11,97
|
+0,10
|
Маркет
|
11,15
|
0,00
|
Надежда
|
11,89
|
-0,10
|
ОККО
|
11,71
|
+0,01
|
Параллель
|
12,47
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,27
|
+0,02
|
Средняя
|
11,54
|
+0,02
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ разрешил банкам досрочно погашать евробонды и кредиты банкам-нерезидентам и увеличил импортерам размер предоплаты без аккредитивов
|Рада приняла закон "О рынке электроэнергии"
|НБУ разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере $5 млн одной компанией в течение месяца
|Курченко вновь пытается монополизировать поставки российского СУГ в Украину?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Лоукостер Ryanair начнет рейсы из Львова и Киева в Лондон в сентябре
|Рада приняла во втором чтении законопроект об улучшении условий ведения строительной деятельности
|Аграрии пока компенсируют снижение валютной выручки от блокады и потери предприятий в ОРДЛО - глава НБУ
|"Нафтогаз" ожидает передачу функции транзита российского газа другой компании в начале 2018, - Fitch
|ДТЭК закупает 0,6 млн тонн угля в ЮАР
|НКЦБФР зарегистрировала итоги частного размещения акций НАК "Нафтогаз Украины" на 29,7 млрд грн
Это интересно
|Названы страны с самыми высокими налогами в мире
|Cadillac добавил седану CT6 автопилот
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов
|AMD хочет избавить VR-шлемы от шнуров путём поглощения Nitero
|Топ-10 мировых IT-центров
|Искусственный интеллект меняет сферу управления персоналом
|"Прыгающие капельки" помогут охладить современную электронику