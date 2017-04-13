В период с 12 по 13 апреля стоимость топлив выросла в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость топлива была повышена в столичной сети АЗК KLO, межрегиональных сетях «БРСМ-Нафта» и AMIC. Кроме того, ДТ подорожало у одесского «Катрала», а бензин А-92 в сетях Mango и Ultra.

Эти изменения привели к росту средних розничных цен на 1-6 коп./л.

Напомним, что с конца прошлой недели крупнейшая сеть группы «Приват» подняла стоимость бензинов и ДТ на 1 грн/л. В частности, бензин А-95 вырос до 24,00 грн/л, дизтопливо подорожало до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ «Привата» с мейджорами сократилась до 2 грн/л.

Напомним, что оптовые цены бензинов и ДТ растут вторую неделю кряду вслед за европейскими котировками.





Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/12 апреля 2017 г., грн/л: