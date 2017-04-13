Нефть торгуется с разнонаправленной и слабо выраженной динамикой по основным маркам утром в четверг на фоне неоднозначной статистики запасов и добычи минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.17 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 55,88 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,06% - до 53,08 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 апреля, неожиданно снизились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 533,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы увеличились на 0,087 миллиона баррелей, или на 0,01%, до 535,587 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом увеличились, на 0,3 миллиона баррелей, составив 69,4 миллиона баррелей.

В то же время добыча нефти в США выросла на 0,39%, или на 36 тысяч баррелей в сутки, до 9,235 миллиона баррелей в сутки.

"Слабость рынка вызывает опасения, с учетом того, что данные о добыче в США могут перевесить несколько обнадеживающих новостей", - цитирует газета The Wall Street Journal рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).