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Топливно-энергетический комплекс
Нефть торгуется разнонаправленно 13 апреля на неоднозначных данных минэнерго США
08:54 13.04.2017 |
Нефть торгуется с разнонаправленной и слабо выраженной динамикой по основным маркам утром в четверг на фоне неоднозначной статистики запасов и добычи минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.17 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 55,88 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,06% - до 53,08 доллара за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 апреля, неожиданно снизились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 533,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы увеличились на 0,087 миллиона баррелей, или на 0,01%, до 535,587 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом увеличились, на 0,3 миллиона баррелей, составив 69,4 миллиона баррелей.
В то же время добыча нефти в США выросла на 0,39%, или на 36 тысяч баррелей в сутки, до 9,235 миллиона баррелей в сутки.
"Слабость рынка вызывает опасения, с учетом того, что данные о добыче в США могут перевесить несколько обнадеживающих новостей", - цитирует газета The Wall Street Journal рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).
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