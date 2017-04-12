В период с 11 по 12 апреля стоимость топлив выросла в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Цены выросли в ряде крупных сетей АЗС. Среди них: SUN OIL, UPG, «БРСМ-Нафта», «Восток», «Народна», «Олас», «Рур Груп», «Татнефть», «Укр-Петроль» и др.

Эти изменения привели к росту средних розничных цен на 4-8 коп./л.

Напомним, что с конца прошлой недели крупнейшая сеть группы «Приват» подняла стоимость бензинов и ДТ еще на 1 грн/л. В частности, бензин А-95 вырос до 24,00 грн/л, дизтопливо подорожало до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ «Привата» с мейджорами сократилась до 2 грн/л.

Напомним, что оптовые цены бензинов и ДТ растут вторую неделю подряд вслед за европейскими котировками.



Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/11 апреля 2017 г., грн/л: