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Топливно-энергетический комплекс
Цены на АЗС 12 апреля растут вслед за "Приватом"
14:12 12.04.2017 |
В период с 11 по 12 апреля стоимость топлив выросла в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Цены выросли в ряде крупных сетей АЗС. Среди них: SUN OIL, UPG, «БРСМ-Нафта», «Восток», «Народна», «Олас», «Рур Груп», «Татнефть», «Укр-Петроль» и др.
Эти изменения привели к росту средних розничных цен на 4-8 коп./л.
Напомним, что с конца прошлой недели крупнейшая сеть группы «Приват» подняла стоимость бензинов и ДТ еще на 1 грн/л. В частности, бензин А-95 вырос до 24,00 грн/л, дизтопливо подорожало до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ «Привата» с мейджорами сократилась до 2 грн/л.
Напомним, что оптовые цены бензинов и ДТ растут вторую неделю подряд вслед за европейскими котировками.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/11 апреля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
25,88
|
-0,03
|
22,45
|
0,00
|
KLO
|
23,19
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,29
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,34
|
+0,50
|
23,84
|
+0,50
|
24,83
|
+0,50
|
21,34
|
0,00
|
UPG
|
23,90
|
+0,50
|
24,40
|
+0,50
|
27,30
|
+0,50
|
21,60
|
+0,30
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
23,69
|
0,00
|
24,09
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
Авиас
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,91
|
+0,17
|
23,51
|
+0,17
|
24,51
|
+0,17
|
20,96
|
+0,05
|
Восток
|
24,50
|
+0,55
|
25,50
|
+0,55
|
26,50
|
+0,55
|
22,50
|
+0,55
|
Маркет
|
23,34
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,99
|
0,00
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Народна
|
22,96
|
+0,40
|
23,46
|
+0,40
|
23,76
|
+0,50
|
21,50
|
+0,18
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Олас
|
25,10
|
+1,90
|
26,10
|
+2,15
|
27,10
|
+0,20
|
23,10
|
+1,40
|
Параллель
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Рур груп
|
24,89
|
+0,20
|
25,59
|
+0,20
|
Х
|
Х
|
23,09
|
+0,20
|
Татнефть
|
23,70
|
+0,66
|
24,18
|
+0,66
|
25,26
|
+0,66
|
22,20
|
+0,78
|
Укрнафта
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
22,00
|
+0,00
|
Укр-Петроль
|
23,15
|
+0,30
|
23,65
|
+0,30
|
24,00
|
+0,30
|
21,60
|
0,30
|
Средняя
|
24,33
|
+0,06
|
25,04
|
+0,06
|
26,08
|
+0,08
|
22,56
|
0,04
|
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