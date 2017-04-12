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Нефть растет в цене 12 апреля на данных API о снижении ее запасов в США
08:49 12.04.2017 |
Мировые цены на нефть растут утром в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.22 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,30% - до 56,40 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,26%, до 53,54 доллара за баррель.
Согласно отчету API, запасы нефти в США уменьшились на 1,3 миллиона баррелей. Запасы бензина сократились на 3,7 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 1,6 миллиона баррелей.
Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия хочет продлить соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти во втором полугодии. Поддержка со стороны Саудовской Аравии может увеличить вероятность пролонгации соглашения. Следующее заседание ОПЕК пройдет 25 мая в Вене.
"Все больше похоже на то, что продление сокращения добычи необходимо, чтобы предотвратить избыток, формирующийся на нефтяных рынках", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
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