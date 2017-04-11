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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Оптовые цены ДТ растут 1 апреля, несмотря на рекордное предложение

16:59 11.04.2017 |

Нефть и безнин

 

Во вторник, 11 апреля, железнодорожные и автомобильные партии нефтепродуктов продолжили дорожать. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте 10 апреля выросла еще на 100 грн/т, до 22 750 грн/т.

Цены растут вслед за котировками, которые повышаются каждую сессию. Средняя цена низкосернистого ДТ в европейских портах в апреле уже на $20/т выше среднемартовской. При этом за две недели ее рост составил $42-44/т.

Во вторник на рынке было рекордно широкое предложение разнообразного продукта: 31 предложение от 20 компаний на 10 базисах.

Трубопроводный продукт на ст. Новоград-Волынский дорожает - 22 400-22 800 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли семь компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд»,WOG, «Глуско Украина», «Темиртранс-Захид» и «Анвитрейд». В Черниговской области российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд» по 22 800 грн/т.

ЗНГК, WOG, SOCAR, «Стэнли», «Альянс Ойл Трейдинг», «Альянс Ойл Украина» и ОККО торгуют белорусским продуктом по 22 550-22 900 грн/т. «Авиа Ойл» после почти месячного перерыва предлагают мозырский ресурс в Чернигове. Также продукт давальцев белорусских НПЗ предлагает «Стэнли» - по трем базисам на границе по $515-516/т.

С литовским продуктом в Черниговской области выходит «Параллель» и ЗНП-М по 22 750-22 850 грн/т и «Альянс Ойл Украина» в Ровенской области по 23 000 грн/т.

В порту Южного «Альянс Энерго Трейд» и «Кворум-Нафта» выставляют российский ДТ по 22 850-22 900 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» также предлагает греческий ресурс в Николаеве по 23 000 грн/т.

В мелком опте дизтопливо также активно дорожает. «Анвитрейд» во вторник удержал цену на уровне 18,90 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - торгуют по 18,90-18,95 грн/л. В южных регионах ситуация обострилась из-за низких цен у компании «Август Пром». По разным данным трейдер выставляет греческий ресурс в Николаеве по 18,60-18,80 грн/л. В свою очередь, «Кворум» тут же торгует российским ресурсом по сопоставимым ценам. Компания «Оранж Ойл» держится на уровне 19 грн/л.
По материалам: OilNews
 

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