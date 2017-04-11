В период с 10 по 11 апреля стоимость автогаза выросла в большинстве украинских сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Автогаз подорожал во многих крупных сетях. Среди них: AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Маркет» и др.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Првиата» снова повысила стоимость автогаза на 15-90 коп./л. Группа торгует СУГ в широком диапазоне цен в зависимости от регионов. От минимальных на рынке 10,80 в Винницкой, Запорожской, Черновицкой и Херсонской областях до 12,10 грн/л в Черниговской области.

На большинстве оставшихся столичных АГЗП стоимость автогаза составляет 11,15 грн/л. «Авантаж 7» держит цену выше -11,45 грн/л.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. Для помещения груза под таможенную процедуру экспорта необходимо было представить разрешение ФСТЭК. За неделю ограничения экспорта автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 2 600 грн/т, до 20 900 грн/т.





Стоимость автогаза на АГЗС в период 11/10 апреля 2016 г., грн/л: