В период с 10 по 11 апреля стоимость топлив выросла в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Крупнейшая сеть группы «Приват» подняла цену бензинов и ДТ еще на 50 коп./л. В частности, бензин А-95 вырос до 24,00 грн/л, дизтопливо подорожало до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ с мейджорами сократилась до 2 грн/л.

Также цены выросли в большинстве крупных сетей. Среди них: SUN OIL, KLO, «БРСМ-Нафта», «Укргаздобыча» и др.

Эти изменения привели к росту средних розничных цен на 19-23 коп./л.

Напомним, что на выходных «Приват» уже поднимал стоимость топлив на АЗС на 50 коп./л.

Напомним, что оптовые цены бензинов и ДТ растут вторую неделю к ряду вслед за европейскими котировками.





Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 апреля 2017 г., грн/л: