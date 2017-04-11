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Топливно-энергетический комплекс
Цены на топливо 11 апреля выросли на АЗС "Привата" и крупных сетей
14:40 11.04.2017 |
В период с 10 по 11 апреля стоимость топлив выросла в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Крупнейшая сеть группы «Приват» подняла цену бензинов и ДТ еще на 50 коп./л. В частности, бензин А-95 вырос до 24,00 грн/л, дизтопливо подорожало до 22,00 грн/л. Таким образом, разница в цене ДТ с мейджорами сократилась до 2 грн/л.
Также цены выросли в большинстве крупных сетей. Среди них: SUN OIL, KLO, «БРСМ-Нафта», «Укргаздобыча» и др.
Эти изменения привели к росту средних розничных цен на 19-23 коп./л.
Напомним, что на выходных «Приват» уже поднимал стоимость топлив на АЗС на 50 коп./л.
Напомним, что оптовые цены бензинов и ДТ растут вторую неделю к ряду вслед за европейскими котировками.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 апреля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
25,91
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
KLO
|
23,19
|
0,30
|
23,89
|
0,30
|
26,79
|
0,00
|
22,29
|
0,30
|
Mango
|
23,02
|
0,00
|
24,75
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
21,92
|
0,00
|
Marshal
|
22,58
|
0,00
|
23,18
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,98
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
SOCAR
|
25,97
|
0,00
|
26,97
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,84
|
0,50
|
23,34
|
0,50
|
24,33
|
0,50
|
21,34
|
0,44
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
21,30
|
0,28
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
23,69
|
0,00
|
24,09
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
Авиас
|
23,45
|
0,50
|
23,95
|
0,50
|
24,45
|
0,50
|
22,00
|
0,50
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,74
|
0,20
|
23,34
|
0,30
|
24,34
|
0,30
|
20,91
|
-0,02
|
Маркет
|
23,34
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,99
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Олас
|
23,20
|
0,50
|
23,95
|
0,45
|
26,90
|
1,00
|
21,70
|
0,60
|
Параллель
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Рур груп
|
24,69
|
0,60
|
25,39
|
0,60
|
Х
|
Х
|
22,89
|
0,60
|
Татнефть
|
23,04
|
0,12
|
23,52
|
0,12
|
24,60
|
0,12
|
21,42
|
0,18
|
Укргаздобыча
|
22,59
|
0,30
|
23,19
|
0,20
|
Х
|
Х
|
20,99
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,50
|
0,50
|
24,00
|
0,50
|
24,50
|
0,50
|
22,00
|
0,50
|
Фактор
|
22,75
|
0,30
|
23,20
|
0,20
|
Х
|
Х
|
20,20
|
0,20
|
Средняя
|
24,27
|
0,23
|
24,97
|
0,23
|
26,00
|
0,19
|
22,52
|
0,23
|
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