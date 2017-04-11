Прокуратура не называет имени фигуранта дела. В то же время описание данного производства совпадает с делом, заведенном на Сергея Костюка, который в 2014 г. занимал должность бывшего председателя правления ПАО «Укргаздобыча».

Задержанный ранее в Днепре предприниматель, причастный к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область в рамках «схемы Курченко», подписал с прокурором соглашение о признании вины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

«Предприниматель, которого в феврале 2017 г. задержали в г. Днепр сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, признан виновным в организации схемы фиктивного вывоза топлива через Одесскую область и подделке документов. С учетом признания подозреваемым вины и содействия следствию между ним и прокурором заключено соглашение о признании вины», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время расследования прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу - капитану, который осуществлял заходы судов в Ренийский морской порт с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов.

Суд также предоставил разрешение на задержание и доставку еще шести капитанов, подозреваемых в подделке документов о вывозе топлива за пределы таможенной территории Украины.

Прокуратура не называет имени фигуранта дела. В то же время описание данного производства совпадает с делом, заведенном на Сергея Костюка, который в 2014 г. занимал должность бывшего председателя правления ПАО «Укргаздобыча».

Как сообщал OilNews, Костюк был задержан в Днепре 3 февраля 2017 г. Его обвиняли в причастности к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область в рамках так называемой «схемы Курченко».

Напомним, в ноябре позапрошлого года суд признал невиновными и оправдал Костюка и его бывшего заместителя Вадима Шленчака по делу о продаже в марте-апреле 2014 г. сжиженного газа по прямому контракту. 10 декабря 2014 г. прокуратура Киева и Служба безопасности Украины задержали Костюка по подозрению в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб государству в размере 23 млн гривен. По версии прокуратуры, в марте 2014 г. между УГД и «ВОГ АЭРО ДЖЕТ», был подписан договор о поставке 18 тыс. т сжиженного газа без предоплаты по цене, по мнению прокуратуры, значительно ниже рыночной.

Сергей Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010-начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

В частности, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО «Укргаздобыча», ПАО «Укрнафта» и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

С марта 2014 г. Курченко находится в международном розыске.

2 февраля стало известно, что прокуратура Одесской области совместно с полицией и СБУ в рамках расследования «дела Курченко» установили факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от налогов в особо крупных размерах: на ОНПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тыс. т нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 гг. государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млрд грн.

Реализовать данную схему Курченко помогали сотрудники таможни, налоговых органов и частные предприниматели. Объявлено о подозрении в содействии действиям по уклонению от уплаты налогов и подделке документов трем государственным инспекторам Одесской таможни и двум представителям частных компаний.