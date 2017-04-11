Нефть умеренно дешевеет во вторник после значительного роста накануне, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:48 EET подешевели на $0,1 (0,18%) - до $55,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,13 (0,24%) - до $52,95 за баррель.

Официальные статданные о запасах топлива в Штатах будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 EET, неофициальные, от Американского института нефти (API) - вечером во вторник. Эксперты в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,5 млн баррелей по итогам минувшей недели.

Глобальные запасы нефти продолжат сокращаться в ближайшие месяцы на фоне повышения активности нефтеперерабатывающих предприятий мира, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук.

Тем временем агентство Bloomberg передает со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Саудовской Аравии в марте упала до 9,9 млн баррелей в сутки с 10 млн б/с в предыдущем месяце. Добыча остается ниже 10,058 млн баррелей, предусмотренных коллективным соглашением.

