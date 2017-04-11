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Топливно-энергетический комплекс
Цены на нефть 11 апреля слабо опускаются во вторник, Brent торгуется у $55,9 за баррель
14:14 11.04.2017 |
Нефть умеренно дешевеет во вторник после значительного роста накануне, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:48 EET подешевели на $0,1 (0,18%) - до $55,88 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,13 (0,24%) - до $52,95 за баррель.
Официальные статданные о запасах топлива в Штатах будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 EET, неофициальные, от Американского института нефти (API) - вечером во вторник. Эксперты в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,5 млн баррелей по итогам минувшей недели.
Глобальные запасы нефти продолжат сокращаться в ближайшие месяцы на фоне повышения активности нефтеперерабатывающих предприятий мира, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук.
Тем временем агентство Bloomberg передает со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Саудовской Аравии в марте упала до 9,9 млн баррелей в сутки с 10 млн б/с в предыдущем месяце. Добыча остается ниже 10,058 млн баррелей, предусмотренных коллективным соглашением.
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