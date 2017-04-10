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Топливно-энергетический комплекс
Цены на АЗС 10 апреля взлетели на СПБТ и бензины
21:08 10.04.2017 |
10 апреля 2017 г отмечался умеренный рост цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ в мелком опте, и значительный - в розничной торговле.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0,89 % ( 21 коп./л) до 23,72 грн/л, бензина А-95 евро - на 0,86 % (21 коп./л) до 24,46 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0,76 % (17 коп./л) до 22,47 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 10 апреля 2017 г на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 1,76 % ( 19 коп./л) до 11,32 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,3 %.
По данным НТЦ «Психея», средняя цена на бензин А-95 евро на АЗС, контролируемых группой «Приват» (бренды ANP, «Укрнефть», «Авиас», «Сентоза» и др.), поднялась на 47 коп./л и находится на уровне 23,62 грн/л, что на 8,5%, или 2 грн 18 коп./л ниже средней цены этого вида топлива на АЗС других операторов розничного рынка нефтепродуктов Украины. Последние 30 дней данное соотношение держалось в пределах 10,1-10,6%.
Средняя розничная цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23,72
|20,50
|0,89
|0,98
|Бензин А-95 евро
|24,46
|21,50
|0,86
|0,96
|Дизельное топливо Евро
|22,47
|19,79
|0,76
|0,59
|Сжиженный газ
|11,32
|10,09
|1,76
|4,27
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.04.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,46
|0,0
|25,09
|0,0
|22,55
|0,0
|11,50
|8,0
|ANP
|22,95
|50,0
|23,45
|50,0
|21,50
|50,0
|10,84
|34,6
|SHELL
|25,75
|2,8
|26,76
|0,0
|23,86
|0,0
|11,48
|24,5
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|50,0
|23,50
|50,0
|21,50
|50,0
|10,91
|34,7
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,99
|0,0
|11,49
|30,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,62
|18,5
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|12,07
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|50,0
|23,50
|50,0
|21,50
|50,0
|10,71
|26,1
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала выросла на 0,54 %(11 коп./л) до 21,35 грн/л. Цена мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день увеличилась на 0,48 % ( 11 коп./л), а мелкооптовые партии дизельного топлива евро подорожали 0,31 % (6 коп./л) до 19,35 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 03 апреля по 10 апреля 2017 г. увеличилась на 13.7%, или 2517.3 грн/т, и находится на уровне 20907.2 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 16.4%, или 2944.3 грн/т.
По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 10 апреля 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|месяц,%
|Бензин А-92 евро
|21,35
|0,54
|1,61
|-0,81
|Бензин А-95 евро
|22,33
|0,48
|1,66
|-0,72
|Дизельное топливо евро
|19,35
|0,31
|1,65
|-1,18
Средняя мелкооптовая бензина А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
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