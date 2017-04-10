10 апреля 2017 г отмечался умеренный рост цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ в мелком опте, и значительный - в розничной торговле.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0,89 % ( 21 коп./л) до 23,72 грн/л, бензина А-95 евро - на 0,86 % (21 коп./л) до 24,46 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0,76 % (17 коп./л) до 22,47 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 10 апреля 2017 г на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 1,76 % ( 19 коп./л) до 11,32 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,3 %.

По данным НТЦ «Психея», средняя цена на бензин А-95 евро на АЗС, контролируемых группой «Приват» (бренды ANP, «Укрнефть», «Авиас», «Сентоза» и др.), поднялась на 47 коп./л и находится на уровне 23,62 грн/л, что на 8,5%, или 2 грн 18 коп./л ниже средней цены этого вида топлива на АЗС других операторов розничного рынка нефтепродуктов Украины. Последние 30 дней данное соотношение держалось в пределах 10,1-10,6%.

Средняя розничная цена бензина А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 10 апреля 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23,72 20,50 0,89 0,98 Бензин А-95 евро 24,46 21,50 0,86 0,96 Дизельное топливо Евро 22,47 19,79 0,76 0,59 Сжиженный газ 11,32 10,09 1,76 4,27

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.04.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,46 0,0 25,09 0,0 22,55 0,0 11,50 8,0 ANP 22,95 50,0 23,45 50,0 21,50 50,0 10,84 34,6 SHELL 25,75 2,8 26,76 0,0 23,86 0,0 11,48 24,5 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 50,0 23,50 50,0 21,50 50,0 10,91 34,7 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,99 0,0 11,49 30,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,62 18,5 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 12,07 0,0 Укрнафта 23,00 50,0 23,50 50,0 21,50 50,0 10,71 26,1

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала выросла на 0,54 %(11 коп./л) до 21,35 грн/л. Цена мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день увеличилась на 0,48 % ( 11 коп./л), а мелкооптовые партии дизельного топлива евро подорожали 0,31 % (6 коп./л) до 19,35 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 03 апреля по 10 апреля 2017 г. увеличилась на 13.7%, или 2517.3 грн/т, и находится на уровне 20907.2 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 16.4%, или 2944.3 грн/т.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 10 апреля 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % месяц,% Бензин А-92 евро 21,35 0,54 1,61 -0,81 Бензин А-95 евро 22,33 0,48 1,66 -0,72 Дизельное топливо евро 19,35 0,31 1,65 -1,18

Средняя мелкооптовая бензина А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2: