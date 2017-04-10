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Топливно-энергетический комплекс
В понедельник, 10 апреля, железнодорожные партии нефтепродуктов продолжили дорожать
17:48 10.04.2017 |
Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте 10 апреля выросла еще на 100 грн/т, до 22 650 грн/т. Движение цен вверх продолжает определяться растущими европейскими котировками. Средняя котировка низкосернистого ДТ в апреле уже на $20/т выше, чем среднемартовская. За две недели ее рост составил $36-48/т.
Трубопроводный продукт на ст. Новоград-Волынский остался на пятничном уровне - 22 400-22 600 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли пять компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Темиртранс-Захид» и «Анвитрейд». В Черниговской области российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд» по 22 600 грн/т.
ЗНГК, WOG, SOCAR, «Стэнли», «Альянс Энерго Трейд» и ОККО торгуют белорусским продуктом по 22 600-22 900 грн/т.
В порту Южного «Альянс Энерго Трейд» и «Кворум-Нафта» выставляют российский ДТ по 22 700-22 800 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» также предлагает греческий ресурс в Николаеве по 22 800 грн/т.
В мелком опте дизтопливо также активно дорожает. «Анвитрейд» в понедельник поднял цену на 5 коп./л, - до 18,90 грн/л. Поставщики белорусского продукта на Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - торгуют по 18,95 грн/л.
На рынке практически нет бензина А-92. В то же время «с пятеркой» вышли пять компаний. Мозырский продукт у ЗНГК, ОККО, ЗНП-М, «Параллель» торговался уже по 28 800-29 100 грн/т. Его средняя стоимость с пятницы выросла на 250 грн/т.
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