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Топливно-энергетический комплекс
В период с 7 по 10 апреля стоимость автогаза выросла в большинстве украинских сетей
13:30 10.04.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Автогаз подорожал в большинстве сетей, в том числе и у мейджоров: ОККО, WOG и SOCAR.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Првиат» повысила стоимость автогаза на 10-80 коп./л. Группа торгует автогазом в широком диапазоне цен в зависимости от регионов. От минимальных на рынке 10,50 грн/л в Днепропетровской, Черкасской и некоторых станциях Львовской области до 12,35 грн/л в Черниговской области.
На большинстве оставшихся столичных АГЗП («Барс», «Лайф», Smart и пр.) стоимость автогаза скорректировалась до 11,15 грн/л. В то же время «Авантаж 7» повысил цену сразу на 0,5 грн/л, до 11,45 грн/л.
Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. Для помещения груза под таможенную процедуру экспорта необходимо было представить разрешение ФСТЭК. За неделю ограничения экспорта автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 2 600 грн/т, до 20 900 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/7 апреля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,34
|
-0,01
|
KLO
|
11,49
|
+0,30
|
Mango
|
10,93
|
-0,23
|
Marshal
|
11,95
|
+0,15
|
Shell
|
11,45
|
+0,17
|
SOCAR
|
11,77
|
+0,40
|
SUN OIL
|
12,13
|
+0,37
|
UPG
|
11,10
|
+0,33
|
WOG
|
11,58
|
+0,23
|
ZOG
|
11,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,45
|
+0,50
|
Авиас
|
11,06
|
+0,37
|
Автотранс
|
11,18
|
+0,10
|
Барс 2000
|
11,15
|
-0,05
|
БРСМ-Нафта
|
11,31
|
+0,11
|
Надежда
|
11,99
|
0,00
|
Народна
|
11,23
|
+0,43
|
ОККО
|
11,64
|
+0,17
|
Параллель
|
12,47
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,90
|
0,00
|
Татнефть
|
11,49
|
+0,12
|
Укрнафта
|
11,04
|
+0,23
|
Средняя
|
11,43
|
+0,18
|
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