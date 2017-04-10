Финансовые новости
- |
- 10.04.17
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нефть дорожает 10 апреля пятую сессию подряд, Brent выросла до $55,9 за баррель
18:43 10.04.2017 |
Нефть эталонных марок впервые с начала года растет в цене пять сессий подряд на опасениях перебоев с поставками из Ливии и надеждах на продление с соглашения об ограничении добычи.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 EET в понедельник поднялась на $0,66 (1,19%) - до $55,9 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,71 (1,36%) - до $52,95 за баррель.
Как сообщалось, государственная нефтедобывающая корпорация Ливии National Oil Corp. (NOC) вновь объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств и приостановила работу трубопровода, соединяющего крупнейшее в стране месторождение аш-Шарара с экспортным терминалом в порту Аз-Завия.
"Ливийцы то и дело приостанавливают добычу из-за политических и технических факторов, - сказал глава исследовательской фирмы Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. - Это, а также разговоры о продлении соглашения о сокращении добычи и хороший рост американской экономики заставляет участников рынка поверить в то, что разрыв между предложением и спросом на рынке сокращается".
В пятницу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что результаты договоренностей России со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи оказались чуть хуже, чем рассчитывала Россия. Некоторые аналитики сочли это сигналом о том, что срок действия соглашения может быть продлен.
Тем временем, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что, по его мнению, тренд прироста мировых запасов нефти переломлен. Он добавил, что решение о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти будет приниматься позднее.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), число длинных позиций на нефть марки WTI (то есть ставок на то, что контракт подорожает) на минувшей неделе выросло впервые за полтора месяца.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кернел раскритиковал земельную реформу Гройсмана
|Рецидив проблем с российским автогазом вновь заставил трейдеров вернуться к изучению альтернативных путей снабжения
|С кем Тарута строит свою "консервативную" партию
|Почему я хочу сказать Валерии Гонтаревой "спасибо"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дорожает 10 апреля пятую сессию подряд, Brent выросла до $55,9 за баррель
|Импорт подержанных иномарок в Украину в марте вырос в 4,5 раза
|В понедельник, 10 апреля, железнодорожные партии нефтепродуктов продолжили дорожать
|"Нафтогаз" подписал с Snam и Eustream меморандум о возможном сотрудничестве при использовании ГТС Украины
|За ремонтом автодорог в Украине будет вестись наблюдение в режиме онлайн - Омелян
|Председатель ФГИ Билоус подал в отставку
|Кернел раскритиковал земельную реформу Гройсмана
Это интересно
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара
|Adidas представила новую модель кроссовок с распечатанной на 3D-принтере подошвой
|Смартфон Nubia Z17 Mini с SoC Snapdragon 653, 6 ГБ ОЗУ и двойной камерой оценён в 290 долларов
|Безос будет ежегодно продавать акции Amazon на $1 миллиард для финансирования космического проекта
|Запуск "бэушной" первой ступени обошелся SpaceX вполовину дешевле новой
|Apple извинилась за цилиндрический Mac Pro
|Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"