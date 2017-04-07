Финансовые новости
- |
- 07.04.17
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Украине с 31 марта по 7 апреля 2017 г в рознице отмечался рост цен на высокооктановые бензины и сжиженный газ
19:35 07.04.2017 |
В Украине с 31 марта по 7 апреля 2017 г в рознице отмечался рост цен на высокооктановые бензины и сжиженный газ, а также снижение стоимости ДТ, а в мелком опте повышение стоимости светлых нефтепродуктов и СПБТ.
Как сообщает Терминал, за неделю бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2 коп/л) до 23.51 грн/л, стоимость бензина А-95 евро - выросла на 0.1% (2 коп/л) до 24.75 грн/л, Дизельное топливо евро, подешевело на 0.17% (4 коп/л) до 22.30 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 2.37% (26 коп/л) до 11.16 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.51
|20.50
|0.08
|0.09
|Бензин А-95 евро
|24.75
|21.50
|0.09
|0.10
|Дизельное топливо Евро
|22.30
|19.79
|0.01
|-0.17
|Сжиженный газ
|11.16
|10.05
|0.82
|2.37
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.04.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,46
|44,0
|25,09
|44,0
|22,55
|6,0
|11,42
|61,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,50
|3,5
|SHELL
|25,72
|0,0
|26,76
|0,0
|23,86
|0,0
|11,23
|1,1
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|10,0
|10,57
|10,9
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,99
|20,0
|11,19
|20,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,44
|19,7
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|12,07
|64,3
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,45
|7,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте цены партий бензина А-92 поднялись на 1.08% (23 коп/л) до 21.24 грн/л, бензин А-95 подорожал на 1.26% (28 коп/л) до 22.23 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подорожали на 1.4% (26 коп/л) до 19.29 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 31 марта по 7 апреля 2017 г. увеличилась на 14.1%, или 2576.0 грн/т, и находится на уровне 20908.0 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 16.2%, или 2920.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|21.24
|19.20
|0.33
|1.08
|Бензин А-95 евро, грн/л
|22.23
|19.60
|0.44
|1.26
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|19.29
|18.75
|1.39
|1.39
|Сжиженный газ, грн/т
|20908.00
|20200.00
|14.05
|14.05
Средняя мелкооптовая цена СПБТ:
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в марте ускорился до 3,5% - Госстат
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,8%, в годовом измерении до 15,1% – Госстат
|Томагавк в спину. Что из себя представляла уничтоженная база Асада
|Заказное убийство молдавского экс-политика и бизнесмена Плахотнюка предотвратили правоохранители Украины и Молдовы – Аваков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз могут обязать снабжать Фирташа льготным газом - Коболев
|В Украине с 31 марта по 7 апреля 2017 г в рознице отмечался рост цен на высокооктановые бензины и сжиженный газ
|Рост цен производителей в марте ускорился до 3,5% - Госстат
|Золото продолжает дорожать после новостей о ракетных ударах США в Сирии
|Brent вернулась к росту 7 апреля и завершает неделю в плюсе, торгуется у $55,3 за баррель
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,8%, в годовом измерении до 15,1% – Госстат
Это интересно
|Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"
|Apple запатентовала новый материал корпуса для iPhone, назвав его "жидкий металл"
|Audi и Porsche вместе разработают автомобили будущего
|Tesla опередила всех автопроизводителей США по рыночной стоимости
|Xiaomi MiPad 3: шестиядерный чип MediaTek и 36 дней автономной работы
|10 неожиданных вопросов, которые может задать стартапу венчурный инвестор
|Alcatel Flash: первый смартфон с двумя сдвоенными камерами