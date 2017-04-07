В Украине с 31 марта по 7 апреля 2017 г в рознице отмечался рост цен на высокооктановые бензины и сжиженный газ, а также снижение стоимости ДТ, а в мелком опте повышение стоимости светлых нефтепродуктов и СПБТ.

Как сообщает Терминал, за неделю бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2 коп/л) до 23.51 грн/л, стоимость бензина А-95 евро - выросла на 0.1% (2 коп/л) до 24.75 грн/л, Дизельное топливо евро, подешевело на 0.17% (4 коп/л) до 22.30 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 2.37% (26 коп/л) до 11.16 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.51 20.50 0.08 0.09 Бензин А-95 евро 24.75 21.50 0.09 0.10 Дизельное топливо Евро 22.30 19.79 0.01 -0.17 Сжиженный газ 11.16 10.05 0.82 2.37

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.04.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,46 44,0 25,09 44,0 22,55 6,0 11,42 61,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,50 3,5 SHELL 25,72 0,0 26,76 0,0 23,86 0,0 11,23 1,1 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 10,0 10,57 10,9 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,99 20,0 11,19 20,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,44 19,7 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 12,07 64,3 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,45 7,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте цены партий бензина А-92 поднялись на 1.08% (23 коп/л) до 21.24 грн/л, бензин А-95 подорожал на 1.26% (28 коп/л) до 22.23 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подорожали на 1.4% (26 коп/л) до 19.29 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 31 марта по 7 апреля 2017 г. увеличилась на 14.1%, или 2576.0 грн/т, и находится на уровне 20908.0 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 16.2%, или 2920.0 грн/т.

Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 21.24 19.20 0.33 1.08 Бензин А-95 евро, грн/л 22.23 19.60 0.44 1.26 Дизельное топливо Евро, грн/л 19.29 18.75 1.39 1.39 Сжиженный газ, грн/т 20908.00 20200.00 14.05 14.05

Средняя мелкооптовая цена СПБТ: