В пятницу, 7 апреля, железнодорожные партии нефтепродуктов подорожали еще на 50-350 грн/т. За неделю стоимость оптовых партий бензинов и ДТ выросла на 500-750 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте выросла 7 апреля до 22 550 грн/т, что на 500 грн/т выше, нежели в конце прошлой недели. Трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский остался на вчерашнем уровне - 22 400-22 600 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли пять компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Темиртранс-Захид» и «Анвитрейд». В Черниговской области российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд», уже по 22 600 грн/т. ЗНГК, WOG, SOCAR,«Темиртранс-Захид», «Параллель» и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 22 450-22 800 грн/т.

В порту «Южный» «Альянс Энерго Трейд» продает российский ресурс, а в Николаеве и греческий по 22 700-22 800 грн/т. «Кворум-Нафта» торгует волгоградским ДТ в порту «Южный» дешевле - 22 800 грн/т.

На рынке бензинов предложение сузилось до минимума. Белорусский А-92 торговался уже по 28 000 грн/т у ЗНГК. «Укртатнафта» выставляет Евро-5 по 26 800 грн/т.

Белорусскую «пятерку» предлагали ЗНГК и ОККО в Киевской, Черниговской и Житомирской областях по 29 100-29 200 грн/т. А-95 Евро-5 «Укртатнафты» стабильно около 27 800 грн/т.

По расчетам аналитиков «А-95», актуальный уровень котировок подстегнет бензины к дальнейшему подорожанию. «Действующие цены на бензины имеют потенциал к росту на 300-400 грн/т без учета ожидаемого дальнейшего роста котировок. Стоимость ДТ может вырасти минимально», - сообщили в «А-95».

Аналогичный прогноз предоставляют и сами трейдеры. «Сегодня нефть достигла максимума, это значит, что с понедельника мы будем ориентироваться на новые котировки. Ждем роста по бензинам на 200-300 грн/т, на ДТ - в районе 100 грн/т», - резюмировал крупный поставщик российского и белорусского ДТ.