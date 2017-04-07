В период с 6 по 7 апреля стоимость автогаза выросла в большинстве украинских сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В крупнейших сетях газ дорожает минимально, только в некоторых регионах. Крупнейшая сеть группы «Приват» продолжает удерживать минимальные на рынке цены 10,45-11,40 грн/л.

Другие участники рынка подняли стоимость автогаза на 5-55 коп./л. Среди них: AMIC, Marshal, Shell, «БРСМ-Нафта», «Род-Ник», «Укргаздобыча», «Татнефть», ZOG и др.

На большинстве оставшихся столичных АГЗП («Барс», «Лайф», Smart и пр.) стоимость автогаза осталась на уровне 11,20 грн/л. В тоже время, «Авантаж 7» повысил цену на 5 коп./л до 10,95 грн/л.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. За три дня оптовые цены СУГ выросли на 2 100 грн/т.





Стоимость автогаза на АГЗС в период 7/6 апреля 2016 г., грн/л: