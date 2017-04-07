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Топливно-энергетический комплекс
Автогаз подорожал в большинстве сетей 7 апреля
12:21 07.04.2017 |
В период с 6 по 7 апреля стоимость автогаза выросла в большинстве украинских сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В крупнейших сетях газ дорожает минимально, только в некоторых регионах. Крупнейшая сеть группы «Приват» продолжает удерживать минимальные на рынке цены 10,45-11,40 грн/л.
Другие участники рынка подняли стоимость автогаза на 5-55 коп./л. Среди них: AMIC, Marshal, Shell, «БРСМ-Нафта», «Род-Ник», «Укргаздобыча», «Татнефть», ZOG и др.
На большинстве оставшихся столичных АГЗП («Барс», «Лайф», Smart и пр.) стоимость автогаза осталась на уровне 11,20 грн/л. В тоже время, «Авантаж 7» повысил цену на 5 коп./л до 10,95 грн/л.
Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. За три дня оптовые цены СУГ выросли на 2 100 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 7/6 апреля 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,35
|
+0,40
|
KLO
|
11,19
|
0,00
|
Marshal
|
11,80
|
+0,05
|
Shell
|
11,28
|
+0,16
|
SOCAR
|
11,37
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,77
|
+0,78
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,34
|
+0,03
|
ZOG
|
11,30
|
+0,35
|
Авантаж 7
|
10,95
|
+0,05
|
Авиас
|
10,69
|
0,00
|
Автотехсервис
|
11,20
|
+0,20
|
Автотранс
|
11,08
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,20
|
+0,16
|
Надежда
|
11,99
|
0,00
|
ОККО
|
11,48
|
+0,12
|
Олас
|
11,50
|
+0,55
|
Параллель
|
12,47
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,90
|
+0,40
|
Рур груп
|
11,99
|
+0,40
|
Татнефть
|
11,37
|
+0,36
|
Укргаздобыча
|
10,99
|
+0,20
|
Укрнафта
|
10,81
|
0,00
|
Фактор
|
10,70
|
+0,10
|
Средняя
|
11,25
|
+0,11
|
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