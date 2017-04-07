Текущие оптовые цены на СУГ в Украине делают рентабельными поставки газа с нетрадиционных направлений. Об этом OilNews рассказали участники украинского рынка.

В частности, сегодня стоимость СУГ с доставкой в порт Черноморска составляет порядка $450-460/т, говорит директор компании «Газтрон-Украина» Владислав Колодяжный. «С учетом логистики и затрат на хранение получаем цену, которая на сегодня уже на 1 000 грн/т ниже актуальной рыночной - 19 500 грн/т», - отметил трейдер.

В то же время, по его словам, срок доставки импортной партии с моря до ГНС составляет порядка двух недель. Участники рынка считают это большим риском и пока не спешат контрактовать.

«Никто не уверен, что такие цены продержатся две недели. Открытие экспорта с РФ может обвалить эти цены так же стремительно, как они и выросли», - отметил в беседе с OilNews представитель крупной компании-импортера СУГ.

Украинские трейдеры также просчитывают экономику поставок из Польши.

«Газ на границе с Польшей уже по $460-480/т. Это порядка 18 500-19 000 грн/т на западноукраинской ГНС. Если вскоре не произойдет обещанное возобновление отгрузок, мы начнем контрактовать этот ресурс», - рассказали в офисе крупного оператора, оперирующего ГНС в западном регионе.

Кроме того, ряд операторов рынка прорабатывают поставки из Казахстана. «Казахстан дает отличную цену, на границе можно найти по $420-430/т. Главным риском остаются сроки поставки. Ближайшая партия доедет не ранее 20 апреля»,- пояснил руководитель одного из крупнейших украинских импортеров.

Напомним, 6 апреля оптовые цены на СУГ продолжили стремительный рост. Средние оптовые цены выросли еще на 1 100 грн/т, до 20 500 грн/т. На аукционах частных производителей Regal Petroleum, Geo Alliance, а также импортера «Глуско Украина» автопартии газа подорожали до 20 000 грн/т.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. Ранее стало известно о приостановке экспорта сжиженного газа таких крупных российских производителей, как «Сургутнефтегаз» и «Лукойл». 6 апреля, по сообщению ряда украинских поставщиков, российская таможня начала пропускать в Украину цистерны со сжиженным газом, которые были отгружены с производств до 1 апреля 2017 г. Кроме того, по словам источника OilNews в среде российских экспортеров, в ближайшие дни поставки могут быть полностью возобновлены.