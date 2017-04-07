Финансовые новости
- |
- 07.04.17
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нефть дорожает 7 апреля на фоне запуска ракет США по военной базе в Сирии
08:46 07.04.2017 |
Цена на нефть марки Brent в пятницу впервые с 7 марта превысила 56 долларов за баррель на фоне запуска ракет США по военной базе в Сирии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,53% - до 55,73 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов стоимость впервые с 7 марта превысила 56 долларов за баррель, достигнув 56,08 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,72% - до 52,58 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 52,94 доллара за баррель впервые с 8 марта.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры, а также администрация США возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Как крепостных "ДНР" "добровольно" на мобилизацию сгоняли
ТОП-НОВОСТИ
|Украина не снимет санкции с "дочек" российских банков по требованию МВФ
|США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии
|Девальвационные ожидания банкиров не оправдались - курс доллара на межбанке просел
|Как Ким Чен Ын может поссорить Китай и США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина убедила МВФ не повышать пенсионный возраст до 63 лет - Рева
|Нефть дорожает 7 апреля на фоне запуска ракет США по военной базе в Сирии
|Верховная Рада изменила правила оформления стройдокументации
|СБУ проверяет утечку данных в системе Миграционной службы
|Нефть продолжает дорожать 6 апреля на ожиданиях скорого сокращения запасов в США
|Золото дорожает 6 апреля на данных протокола мартовского заседания ФРС
|В мелком опте 6 апреля растут цены светлых нефтепродутов, а в рознице — СУГ
Это интересно
|10 неожиданных вопросов, которые может задать стартапу венчурный инвестор
|Alcatel Flash: первый смартфон с двумя сдвоенными камерами
|Универсал Opel Insignia нового поколения сделали вседорожным
В перечень оснащения Opel Insignia Country Tourer входит система полного привода с контролем вектора тяги. Сзади у универсала установлена пара многодисковых муфт с электронным управлением, которые отвечают за распределение тяги между задними колесами.
|Бриллиант "Розовая звезда" продан за рекордные $71 млн
|Складной смартфон Samsung не стоит ожидать ранее 2019 года
|Территорию Монако расширят за счет моря
|Шведским работникам начали вживлять микрочипы под кожу