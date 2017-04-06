По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 6 апреля 2017 г. в рознице отмечалось снижение цены ДТ и значительный рост стоимости сжиженного газа, а в мелком опте наблюдалось повышение цен светлых нефтепродуктов и СПБТ.

Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23,49 грн/л, бензина А-95 евро - 24,24 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0,19 % ( 4 коп./л) до 22,29 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 6 апреля 2017 на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 1,05 % (11 коп./л) до 11,03 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46 %.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23,49 20,50 0,00 0,08 Бензин А-95 евро 24,24 21,50 0,00 0,02 Дизельное топливо Евро 22,29 19,79 -0,19 -0,19 Сжиженный газ 11,03 10,00 1,05 1,64

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 06 апреля 2017 г составили:

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.04.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,02 0,0 24,65 0,0 22,49 0,0 10,83 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,49 2,3 SHELL 25,72 0,0 26,76 0,0 23,86 0,0 11,22 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,54 8,7 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,99 20,0 11,19 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,33 4,3 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 12,07 51,4 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,41 3,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.



В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала выросла на 0,21 %( 4 коп./л) до 21,18 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0,27 % ( 6 коп./л), а мелкооптовые партии дизельного топлива евро выросли в цене на 0,29 % ( 5 коп./л).

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 марта по 06 апреля 2017 г. увеличилась на 13.9%, или 2505.6 грн/т, и находится на уровне 20484.74 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 13.9%, или 2497.4 грн/т.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 06 апреля 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % месяц,% Бензин А-92 евро 21,18 0,21 1,03 -2,11 Бензин А-95 евро 22,13 0,27 1,02 -1,94 Дизельное топливо евро 19,20 0,29 0,88 -2,38

Среднняя мелкооптовая цена ДТ евро: