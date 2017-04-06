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В мелком опте 6 апреля растут цены светлых нефтепродутов, а в рознице — СУГ
19:36 06.04.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 6 апреля 2017 г. в рознице отмечалось снижение цены ДТ и значительный рост стоимости сжиженного газа, а в мелком опте наблюдалось повышение цен светлых нефтепродуктов и СПБТ.
Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23,49 грн/л, бензина А-95 евро - 24,24 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0,19 % ( 4 коп./л) до 22,29 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 6 апреля 2017 на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 1,05 % (11 коп./л) до 11,03 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46 %.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23,49
|20,50
|0,00
|0,08
|Бензин А-95 евро
|24,24
|21,50
|0,00
|0,02
|Дизельное топливо Евро
|22,29
|19,79
|-0,19
|-0,19
|Сжиженный газ
|11,03
|10,00
|1,05
|1,64
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.04.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,02
|0,0
|24,65
|0,0
|22,49
|0,0
|10,83
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,49
|2,3
|SHELL
|25,72
|0,0
|26,76
|0,0
|23,86
|0,0
|11,22
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,54
|8,7
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,99
|20,0
|11,19
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,33
|4,3
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|12,07
|51,4
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,41
|3,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала выросла на 0,21 %( 4 коп./л) до 21,18 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0,27 % ( 6 коп./л), а мелкооптовые партии дизельного топлива евро выросли в цене на 0,29 % ( 5 коп./л).
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 марта по 06 апреля 2017 г. увеличилась на 13.9%, или 2505.6 грн/т, и находится на уровне 20484.74 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 13.9%, или 2497.4 грн/т.
По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 06 апреля 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|месяц,%
|Бензин А-92 евро
|21,18
|0,21
|1,03
|-2,11
|Бензин А-95 евро
|22,13
|0,27
|1,02
|-1,94
|Дизельное топливо евро
|19,20
|0,29
|0,88
|-2,38
Среднняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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