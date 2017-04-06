Российская таможня начала пропускать в Украину цистерны со сжиженным газом, которые были отгружены с производств до 1 апреля 2017 г. Также в ближайшие дни поставки могут быть полностью возобновлены. Об этом OilNews сообщают источники на рынке СУГ Украины и крупнейшие экспортеры из РФ.

По словам украинских трейдеров, пока оформляется исключительно ресурс, который был отгружен в марте, при этом новые партии остаются заблокированными ФСТЭК.

«Пока напряжение не спадет. Но конкретно наша компания получит тысячу тонн газа. Она даст нам некоторое время для поиска альтернативных источников поставок», - рассказал заместитель гендиректора полтавской «Надежды» Станислав Батраченко. По его словам, трейдер был вынужден развернуть ресурс закарпатского терминала Страбичево в центр страны. «До Киева мы закрываем рынок ресурсом из Закарпатья», - сообщил он.

По информации, полученной от российских трейдеров, поставки могут быть разблокированы в полном объеме уже в ближайшие дни. «Мы получили временную инструкцию от ФСТЭК. Она будет действовать около месяца. Дальше будут выданы новые правила работы с Украиной», - рассказал источник на одном из крупнейших экспортеров СУГ в РФ.

В то же время 6 апреля оптовые цены на СУГ продолжили стремительный рост. Средние оптовые цены выросли еще на 1 100 грн/т, до 20 500 грн/т. На аукционах частных производителей Regal Petroleum, Geo Alliance, а также импортера «Глуско Украина» автопартии газа подорожали до 20 000 грн/т.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. Ранее стало известно о приостановке экспорта сжиженного газа таких крупных российских производителей как «Сургутнефтегаз» и «Лукойл». Подобная ситуация уже возникала в сентябре 2016 г. Однако вскоре после первых задержек поставки возобновились. В 2016 г. из РФ было импортировано 782 тыс. т СУГ, что составляет 74% всего импорта.