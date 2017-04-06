В четверг, 6 апреля, железнодорожные партии нефтепродуктов подорожали еще на 150-450 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте выросла на 150 грн/т, до 22 550 грн/т. Трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский вырос на 200-300 грн/т, до 22 400-22 600 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли пять компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Темиртранс-Захид» и «Анвитрейд». В Черниговской области российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд» уже по 22 600 грн/т. ЗНГК, WOG, «Темиртранс-Захид», «Параллель» и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 22 450-22 700 грн/т.

На юге «Альянс Энерго Трейд» продает российский ресурс в Южном и греческий в Николаеве по 22 700-22 800 грн/т. Николаевская Кворум-Нафта торгует волгоградским ДТ из РФ в порту «Южный».

Предложение бензинов резко сократилось. При этом цены пошли уверенно вверх. Стоимость белорусского А-92 составила 28 000 грн/т, и его предлагает только ЗНГК. «Укртатнафта» выставляет Евро-5 по 26 700 грн/т.

Белорусскую «пятерку» предлагали ЗНГК и ОККО в Киевской, Черниговской и Житомирской областях в большом диапазоне цен 28 100-29 100 грн/т. А-95 Евро-5 «Укртатнафты» стабильно около 27 800 грн/т.

Главным драйвером подорожания остаются европейские котировки. Накануне они обновили месячные максимумы. За последние две недели их рост составил $30-50/т. По расчету КГ «А-95», при текущих котировках бензины еще сохраняют потенциал к росту на 300-500 грн/т. ДТ - 100-200 грн/т. Схожи цифры называют участники рынка. «Если рост остановится, ДТ подорожает еще немного и зафиксируется около 22 600-22 800 грн/т. «Пятый» бензин, очевидно, дойдет до 29 300-29 500 грн/т», - поделился прогнозом один из трейдеров на рынке бензинов и ДТ.