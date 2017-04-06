В период с 5 по 6 апреля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшие сети пока не повышают стоимость автогаза. Только ОККО подняло цену в нескольких регионах. В свою очередь, на АЗС группы «Приват» газ подешевел на 10-30 коп./л.

Большинство же участников рынка повысило цены. Среди них: Marshal, Mango, AMIC, «Автотранс», «БРСМ-Нафта», «Кворум», «Маркет», «Надежда». Последня подняла цену сразу на 1,05 грн/л - до 11,99 грн/л.

На большинстве оставшихся столичных АГЗП («Барс», «Лайф», Smart и пр.) стоимость автогаза выросла до 11,20 грн/л. В то же время «Авантаж 7» удержал цену в 10,90 грн/л.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. За двое суток оптовые цены СУГ выросли на 1 000 грн/т.





Стоимость автогаза на АГЗС в период 6/5 апреля 2017 г., грн/л: