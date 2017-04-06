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Топливно-энергетический комплекс
Автогаз дорожает везде 6 апреля, кроме крупнейших сетей
13:34 06.04.2017 |
В период с 5 по 6 апреля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшие сети пока не повышают стоимость автогаза. Только ОККО подняло цену в нескольких регионах. В свою очередь, на АЗС группы «Приват» газ подешевел на 10-30 коп./л.
Большинство же участников рынка повысило цены. Среди них: Marshal, Mango, AMIC, «Автотранс», «БРСМ-Нафта», «Кворум», «Маркет», «Надежда». Последня подняла цену сразу на 1,05 грн/л - до 11,99 грн/л.
На большинстве оставшихся столичных АГЗП («Барс», «Лайф», Smart и пр.) стоимость автогаза выросла до 11,20 грн/л. В то же время «Авантаж 7» удержал цену в 10,90 грн/л.
Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. За двое суток оптовые цены СУГ выросли на 1 000 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 6/5 апреля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,95
|
+0,08
|
KLO
|
11,19
|
0,00
|
Mango
|
11,16
|
+0,36
|
Marshal
|
11,75
|
+0,10
|
Shell
|
11,12
|
0,00
|
SOCAR
|
11,37
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,98
|
0,00
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,31
|
-0,01
|
ZOG
|
10,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,90
|
0,00
|
Авиас
|
10,69
|
-0,06
|
Автотранс
|
11,08
|
+0,20
|
Барс 2000
|
11,20
|
+0,30
|
БРСМ-Нафта
|
11,04
|
+0,07
|
Кворум
|
10,95
|
+0,30
|
Маркет
|
10,55
|
+0,35
|
Надежда
|
11,99
|
+1,05
|
ОККО
|
11,35
|
+0,04
|
Олас
|
10,95
|
+0,65
|
Параллель
|
12,47
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,50
|
0,00
|
Татнефть
|
11,01
|
+0,19
|
Укргаздобыча
|
10,79
|
+0,40
|
Укрнафта
|
10,81
|
-0,06
|
Средняя
|
11,14
|
+0,04
|
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