Цена нефти снижается на фоне неожиданных данных минэнерго США об увеличении запасов сырья в стране, опубликованных в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.32 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,48% - до 54,10 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,51% - до 50,89 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 535,5 миллионов баррелей. Аналитики полагали, что запасы, наоборот, снизились на 0,435 миллиона баррелей, или на 0,08%, до 533,565 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,6%, или на 52 тысячи баррелей в сутки, до 9,199 миллиона баррелей в сутки.

"Более слабые, чем ожидалось, данные по запасам нефти в США привели к распродаже (на рынке - ред.)", - цитирует агентство Рейтер аналитиков банка ANZ.