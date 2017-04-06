Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

5 апреля средние оптовые цены на СПБТ выросли еще на 400 грн/т, до 19 350 грн/т. При этом отгрузки по DDP достигли 19 400 грн/т.

Минимальные цены на уровне 18 400-18 700 грн/т удерживают компании «Газтрон-Украина», «Укр Ойл» и «Альянс Энерго Трейд». Традиционный индикатив для Полтавской иХарьковской областей, СУГ ПГНК, на аукционе подскочил сразу на 2 400 грн/т до 19 350 грн/т.

Державшиеся накануне на минимальных позициях «Автотранс» и «Надежда» подняли цены выше 19 100 грн/т. Максимальные цены 19 700-20 500 грн/т на условиях DDP у «Надежды», «УПК Коммерц», «Автотранса» и компании «СП Газ».

Рост цен связан с остановкой экспорта из РФ. «Котировки на границе уже $405/т, то есть +$15/ за эти дни. В то же время физически газа нет. Ресурс невозможно законтрактовать ни на ГНС, ни с завода», - подтверждает общую для рынка информацию один из столичных трейдеров.

Как сообщал OilNews, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ. Ранее стало известно о приостановке экспорта сжиженного газа таких крупных российских производителей как «Сургутнефтегаз» и «Лукойл». Подобная ситуация уже возникала в сентябре 2016 г. Однако вскоре после первых задержек поставки возобновились. В 2016 г. из РФ было импортировано 782 тыс. т СУГ, что составляет 74% всего импорта.