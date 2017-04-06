В период с 4 по 5 апреля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупные региональные сети повысили стоимость СУГ на своих АЗС. Атвогаз подороджал в сети SUN OIL, Mango, тернопольском «Автотехсервисе», днепровском «Нефтеке» и житомирском «Факторе». ОККО повысила стоимость газа в пяти, преимущественно западных областях на 20 коп./л.

В свою очередь крупнейшие полтавские сети - «Автотранс», «Надежда», «Татнефть» - вопреки динамике рынка снизили стоимость СУГ на своих заправках на 10-25 коп./л, - до 10,82-10,94 грн/л.

На оставшихся столичных АГЗП («Авантаж 7», «Лайф», Smart и пр.) стоимость автогаза выросла до 10,70-10,95 грн/л.

Накануне автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 600 грн/т за сутки после сообщения о приостановке экспорта ресурса российскими поставщиками.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 5/4 апреля 2017 г., грн/л: