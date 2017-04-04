По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 4 апреля 2017 г в рознице средние цены топлива не изменились, в то время как в мелком опте отмечался рост стоимости светлых нефтепродуктов и СПБТ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.49 грн/л, бензина А-95 евро - составляет 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.33 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 4 апреля 2017 г. также не изменился в цене, которая составляет 10.91 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.

Средняя розничная цена ДТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.49 20.50 -0.00 0.04 Бензин А-95 евро 24.72 21.50 0.00 0.12 Дизельное топливо Евро 22.33 19.79 -0.00 -0.03 Сжиженный газ 10.91 9.78 0.01 -0.17

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,02 0,0 24,65 0,0 22,49 0,0 10,81 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,46 0,0 SHELL 25,72 0,0 26,76 0,0 23,86 0,0 11,22 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,46 0,0 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,79 0,0 11,19 10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,24 0,0 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,42 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,37 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте 4 апреля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше - на 0.1% (2 коп/л) до 21.04 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день выросла на 0.15% (3 коп/л) до 21.99 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подорожало на 0.17% (3 коп/л) до 19.06 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 марта по 4 апреля 2017 г. увеличилась на 6.5%, или 1144.0 грн/т, и находится на уровне 18761.03 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 2.6%, или 484.1 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.04 0.07 0.35 -2.91 Бензин А-95 евро 21.99 0.15 0.23 -2.78 Дизельное топливо евро 19.06 0.17 0.20 -3.33

Средняя мелкооптовая цена бензина А-95: