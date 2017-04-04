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Топливно-энергетический комплекс
Топливо в мелком опте подорожало 4 апреля, в рознице цені стабильні
18:06 04.04.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 4 апреля 2017 г в рознице средние цены топлива не изменились, в то время как в мелком опте отмечался рост стоимости светлых нефтепродуктов и СПБТ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.49 грн/л, бензина А-95 евро - составляет 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.33 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 4 апреля 2017 г. также не изменился в цене, которая составляет 10.91 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.
Средняя розничная цена ДТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.49
|20.50
|-0.00
|0.04
|Бензин А-95 евро
|24.72
|21.50
|0.00
|0.12
|Дизельное топливо Евро
|22.33
|19.79
|-0.00
|-0.03
|Сжиженный газ
|10.91
|9.78
|0.01
|-0.17
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,02
|0,0
|24,65
|0,0
|22,49
|0,0
|10,81
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,46
|0,0
|SHELL
|25,72
|0,0
|26,76
|0,0
|23,86
|0,0
|11,22
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,46
|0,0
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,79
|0,0
|11,19
|10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,24
|0,0
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,42
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,37
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте 4 апреля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше - на 0.1% (2 коп/л) до 21.04 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день выросла на 0.15% (3 коп/л) до 21.99 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подорожало на 0.17% (3 коп/л) до 19.06 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 марта по 4 апреля 2017 г. увеличилась на 6.5%, или 1144.0 грн/т, и находится на уровне 18761.03 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 2.6%, или 484.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.04
|0.07
|0.35
|-2.91
|Бензин А-95 евро
|21.99
|0.15
|0.23
|-2.78
|Дизельное топливо евро
|19.06
|0.17
|0.20
|-3.33
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95:
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