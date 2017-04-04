Нефть растет в цене во вторник в ожидании данных о запасах в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 МСК поднялась на $0,55 (1,04%) - до $53,67 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,37 (0,76%) - до $50,62 за баррель.

Данные министерства энергетики США о запасах топлива в стране будут опубликованы в среду в 17:30 УУЕ, поздно вечером во вторник свой отчет представит Американский институт нефти (API).

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США за прошлую неделю на 200 тыс. баррелей.

"Кажется, котировки WTI нашли поддержку на уровне выше $50 за баррель, плюс рынок ожидает небольшого снижения запасов", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

