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Топливно-энергетический комплекс
Топливо в мелком опте 3 апреля перешло к подорожанию
20:58 03.04.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине, 3 апреля 2017 г в рознице отмечалась стабильность цен на светлые нефтепродукты и рост цены сжиженного газа, а в мелком опте - подорожание бензина А-92 евро, бензина А-95 евро, ДТ и СПБТ.
Как сообщает Терминал, цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.49 грн/л, бензина А-95 евро - 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось в прежней стоимости, которая составляет 22.33 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 03 апреля 2017 г. немного подорожал на 0.1% (1 коп/л) до 10.91 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.49
|20.94
|-0.00
|0.04
|Бензин А-95 евро
|24.72
|21.50
|-0.00
|0.11
|Дизельное топливо Евро
|22.33
|19.94
|-0.00
|-0.03
|Сжиженный газ
|10.91
|9.78
|0.07
|-0.51
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.04.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,02
|0,0
|24,65
|0,0
|22,49
|0,0
|10,81
|0,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,46
|0,0
|SHELL
|25,72
|0,0
|26,76
|0,0
|23,86
|0,0
|11,22
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,46
|0,0
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,79
|0,0
|11,09
|10,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,24
|0,0
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,42
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,37
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро подорожала на 0.1% (2 коп/л) до 21.03 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день выросла на 0.1% (1 коп/л) до 21.96 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте также подорожало на 0.5% (1 коп/л) до 19.03 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 марта по 3 апреля 2017 г. увеличилась на 5.7%, или 998.2 грн/т, и находится на уровне 18389.93 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.6%, или 113.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.03
|0.08
|0.10
|-2.98
|Бензин А-95 евро
|21.96
|0.05
|-0.04
|-2.93
|Дизельное топливо евро
|19.03
|0.05
|-0.04
|-3.49
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:
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