По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине, 3 апреля 2017 г в рознице отмечалась стабильность цен на светлые нефтепродукты и рост цены сжиженного газа, а в мелком опте - подорожание бензина А-92 евро, бензина А-95 евро, ДТ и СПБТ.

Как сообщает Терминал, цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.49 грн/л, бензина А-95 евро - 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось в прежней стоимости, которая составляет 22.33 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 03 апреля 2017 г. немного подорожал на 0.1% (1 коп/л) до 10.91 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.49 20.94 -0.00 0.04 Бензин А-95 евро 24.72 21.50 -0.00 0.11 Дизельное топливо Евро 22.33 19.94 -0.00 -0.03 Сжиженный газ 10.91 9.78 0.07 -0.51

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.04.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,02 0,0 24,65 0,0 22,49 0,0 10,81 0,0 ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,46 0,0 SHELL 25,72 0,0 26,76 0,0 23,86 0,0 11,22 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,46 0,0 Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,79 0,0 11,09 10,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,24 0,0 ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,42 0,0 Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,37 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро подорожала на 0.1% (2 коп/л) до 21.03 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день выросла на 0.1% (1 коп/л) до 21.96 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте также подорожало на 0.5% (1 коп/л) до 19.03 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 марта по 3 апреля 2017 г. увеличилась на 5.7%, или 998.2 грн/т, и находится на уровне 18389.93 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.6%, или 113.0 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.03 0.08 0.10 -2.98 Бензин А-95 евро 21.96 0.05 -0.04 -2.93 Дизельное топливо евро 19.03 0.05 -0.04 -3.49

Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро: