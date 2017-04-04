Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

В начале апреля оптовые цены сохранили тенденцию конца прошлой недели и продолжили рост, обусловленный ростом котировок на нефтепродукты в европейских портах, которые за неделю выросли на $21-34/т.

«К концу марта котировки практически полностью восстановились после сильного снижения в средине месяца. При этом на бензины они даже выше, чем в начале марта. С начала апреля были проведены перерасчеты. Сейчас цены будут понемногу расти», - сказал OilNews один из поставщиков российского ДТ.

Средняя стоимость дизтоплива в понедельник составила 22 100 грн/т, практически не изменившись с пятницы. В то же время разброс цен на рынке существенно сузился. Так, основное подорожание пришлось на трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский. Минимальные предложения здесь выросли до 21 850 грн/т. Еще в четверг, 30 марта, они составляли 21 600 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли 7 компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», «Альянс Энерго Трейд» и «Анвитрейд». Их предложения - 21 850-22 000 грн/т.

В Черниговской области российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд» по 22 100-22 200 грн/т. ЗНГК, WOG, ОККО, «НП Трейдинг» и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 22 100-22 400 грн/т.

На юге «Альянс Энерго Трейд» продает российский ресурс в Южном по 22 600 грн/т, а греческий в Николаеве - по 22 600 грн/т.

Бензины в крупном опте в среднем подорожали на 100 грн/т. Стоимость белорусского А-92 составила 27 000-27100 грн/т, и его предлагают только ОККО и ЗНГК. «Укртатнафта» выставляет Евро-5 по 26 700 грн/т.

Белорусскую «пятерку» предлагали ЗНГК и ОККО в Киевской, Черниговской и Житомирской областях по 28 100-28 200 грн/т. А-95 Евро-5 «Укртатнафты» производитель предлагал по 27 800 грн/т.