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Топливно-энергетический комплекс
Нефть вновь дешевеет 3 апреля на восстановлении добычи в Ливии
20:34 03.04.2017 |
Нефть вновь начала дешеветь в понедельник вечером, поскольку инвесторы реагируют на новости о восстановлении добычи "черного золота" в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.06 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62% - до 53,19 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,61%, до 50,29 доллара за баррель. Днем в понедельник нефть незначительно дорожала.
Инвесторы обратили внимание на новость о том, что Ливия восстановила добычу нефти на своем крупнейшем месторождении "Шарара" (Sharara) после того, как власти убедили вооруженные группировки снять его блокаду. На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что добыча нефти в Ливии снизилась на 252 тысячи баррелей в день после приостановки добычи на месторождениях "Шарара" и "Вафа" (Wafa).
"Главное событие прошедших выходных - восстановление (добычи нефти - ред.) на "Шарара", - цитирует агентство Рейтер аналитика консалтинговой компании Petromatrix Оливье Якоба (Olivier Jakob).
Способствовали удешевлению нефти и данные Baker Hughes по количеству буровых установок в США. По итогам завершившейся 31 марта рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 15 штук, или на 1,85%, до 824 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 374 штуки, или на 83,1%. Число нефтяных буровых установок выросло на 10 штук, или на 1,53%, до 662 единиц. При этом количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на 5 штук, или на 3,23%, до 160.
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