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Топливно-энергетический комплекс
За последнюю неделю марта СПБТ обвалился в рознице и заметно подорожал в мелком опте
21:50 31.03.2017 |
В Украине с 24 марта по 31 марта 2017 г в рознице наблюдался рост цены бензина А-95 евро и снижение стоимости СПБТ, а в мелком опте снижение цен светлых нефтепродуктов и рост стоимости сжиженного газа.
Как сообщает Терминал, с 24 марта по 31 марта 2017 г стоимость бензина А-92 евро не изменилась и составляет 23.49 грн/л. Цена бензин А-95 евро подорожала на 0.11% (3 коп/л) до 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро, не изменилось в стоимости, которая составляет 22.33 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.94% (10 коп/л) до 10.90 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.
Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.49
|20.94
|0.06
|0.02
|Бензин А-95 евро
|24.72
|21.50
|0.01
|0.11
|Дизельное топливо Евро
|22.33
|19.94
|-0.01
|-0.03
|Сжиженный газ
|10.90
|9.77
|-0.05
|-0.94
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 31.03.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,02
|36,0
|24,65
|5,0
|22,49
|0,0
|10,81
|-11,0
|ANP
|22,45
|0,0
|22,95
|0,0
|21,00
|0,0
|10,46
|-43,7
|SHELL
|25,72
|-0,9
|26,76
|-0,4
|23,86
|-0,9
|11,22
|-7,6
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|10,0
|10,46
|-26,8
|Кло
|22,89
|0,0
|23,59
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|30,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|23,91
|0,0
|11,24
|-9,6
|ТНК
|23,97
|0,0
|24,69
|0,0
|21,96
|0,0
|11,42
|0,0
|Укрнафта
|22,50
|0,0
|23,00
|0,0
|21,00
|0,0
|10,37
|-37,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте цена партий бензина А-92 упала на 0.23% (5 коп/л) до 20.99 грн/л, бензина А-95 подешевел на 0.2% (4 коп/л) до 21.95 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.3% (6 коп/л) до 19.02 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 24 марта по 31 марта 2017 г. увеличилась на 6.2%, или 1078.1 грн/т, и находится на уровне 18331.96 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.3%, или 51.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.99
|19.40
|0.21
|-0.23
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.95
|19.80
|0.16
|-0.20
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|19.02
|18.35
|-0.32
|-0.32
|Сжиженный газ, грн/т
|18331.96
|16542.00
|6.25
|6.25
Средняя мелкооптовая цена СПБТ:
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