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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

За последнюю неделю марта СПБТ обвалился в рознице и заметно подорожал в мелком опте

21:50 31.03.2017 |

Нефть и безнин

 

В Украине с 24 марта по 31 марта 2017 г в рознице наблюдался рост цены бензина А-95 евро и снижение стоимости СПБТ, а в мелком опте снижение цен светлых нефтепродуктов и рост стоимости сжиженного газа.

Как сообщает Терминал, с 24 марта по 31 марта 2017 г стоимость бензина А-92 евро не изменилась и составляет 23.49 грн/л. Цена бензин А-95 евро подорожала на 0.11% (3 коп/л) до 24.72 грн/л. Дизельное топливо евро, не изменилось в стоимости, которая составляет 22.33 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.94% (10 коп/л) до 10.90 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.

Средняя розничная цена СПБТ на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

За последнюю неделю марта СПБТ обвалился в рознице и заметно подорожал в мелком опте

 
Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 23.49 20.94 0.06 0.02
Бензин А-95 евро 24.72 21.50 0.01 0.11
Дизельное топливо Евро 22.33 19.94 -0.01 -0.03
Сжиженный газ 10.90 9.77 -0.05 -0.94


Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 31.03.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л
AMIC 24,02 36,0 24,65 5,0 22,49 0,0 10,81 -11,0
ANP 22,45 0,0 22,95 0,0 21,00 0,0 10,46 -43,7
SHELL 25,72 -0,9 26,76 -0,4 23,86 -0,9 11,22 -7,6
WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0
Авиас Плюс 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 10,0 10,46 -26,8
Кло 22,89 0,0 23,59 0,0 21,79 0,0 10,99 30,0
ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 23,91 0,0 11,24 -9,6
ТНК 23,97 0,0 24,69 0,0 21,96 0,0 11,42 0,0
Укрнафта 22,50 0,0 23,00 0,0 21,00 0,0 10,37 -37,2

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте цена партий бензина А-92 упала на 0.23% (5 коп/л) до 20.99 грн/л, бензина А-95 подешевел на 0.2% (4 коп/л) до 21.95 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.3% (6 коп/л) до 19.02 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 24 марта по 31 марта 2017 г. увеличилась на 6.2%, или 1078.1 грн/т, и находится на уровне 18331.96 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.3%, или 51.9 грн/т.


Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро, грн/л 20.99 19.40 0.21 -0.23
Бензин А-95 евро, грн/л 21.95 19.80 0.16 -0.20
Дизельное топливо Евро, грн/л 19.02 18.35 -0.32 -0.32
Сжиженный газ, грн/т 18331.96 16542.00 6.25 6.25

Средняя мелкооптовая цена СПБТ:

За последнюю неделю марта СПБТ обвалился в рознице и заметно подорожал в мелком опте

 
 

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