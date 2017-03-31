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Топливно-энергетический комплекс
В пятницу, 31 марта, железнодорожные партии нефтепродуктов подорожали на 50-100 грн/т
17:36 31.03.2017 |
Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Со средины недели оптовые цены прекратили снижение, а в пятницу минимально подорожали. Это стало следствием восстановление стоимости топлив в европейских портах - за неделю котировки выросли на $22-33/т.
Средняя стоимость дизтоплива в пятницу составила 22 100 грн/т, что на 100 грн/т ниже, чем днем ранее.
Основное подорожание коснулось минимальных предложений трубопроводжного ресурса. Сегодня с российским ДТ на рынок вышли 7 компаний: «Е.Коннект», «Глуско Украина», ЗНП-М, «Темиртранс-Захид», WOG, «Альянс Энерго Трейд» и «Анвитрейд». Их предложения - 21 800-22 000 грн/т. При этом накануне официальные предложения отталкивались от 21 600 грн/т.
Также российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд» в Черниговской области, по 22 000 грн/т. Здесь же литовский ДТ выставляет «Параллель» по 21 950 грн/т. ЗНГК, WOG, «Альянс Энерго Трейд» и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 22 100-22 300 грн/т.
На юге WOG торговал греческим зимним ДТ в порту «Южный» по непроходной цене 23 100 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» продавал российский ресурс в том же порту на 500 грн/т дешевле. ДТ кременчугского НПЗ выставлялось также по высокой цене - 23 100 грн/т. (без ж/д тарифа).
В тоже время мелком опте дизтопливо пока инерционно дешевеет. В пятницу средняя цена снизилась на 7 коп. - до 18,98 грн/л. Ниже 19,00 грн/л средняя стоимость мелкооптовых партий в последний раз держалась 27 декабря в заключительный торговый день до повышения акцизов с 1 января 2017 г. При этом «Анвитрейд» в пятницу удержал цену на уровне 18,40 грн/л. Белорусский ресурс на Коростене торговался по 18,55 грн/л.
Бензины в крупном опте также подорожали. Стоимость белорусского А-92 составила 27 000 грн/т и его предлагает только SOCAR. «Укртатнафта» предлагает Евро-5 по 26 700 грн/т.
Белорусскую «пятерку» предлагали ЗНГК и ОККО в Киевской, Черниговской и Житомирской областях по 28 000-28 100 грн/т. А-95 Евро-5 «Укртатнафты» производитель предлагал по 27 800 грн/т.
Операторы рынка ожидают небольшого роста цен с новой недели, ввиду продолжающегося роста нефтяных фьючерсов.
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