Мировые цены на нефть начали снижаться в последний день рабочей недели на фоне опасений инвесторов по поводу перспектив пролонгации соглашения основных нефтедобывающих стран о сокращении добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 08.33 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,56% - до 52,83 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,48%, до 50,11 доллара за баррель.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

"Реальное опасение основано на том, что будет, если ОПЕК начнет добывать нефть (в прежних объемах - ред.), когда соглашение истечет", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

Кроме того, трейдеры опасаются за перспективы спроса на это сырье, пишет газета. Так, аналитическая компания Energy Aspects написала, что общий спрос на нефть в Азии начинает пробуксовывать из-за его снижения со стороны частных нефтеперерабатывающих заводов в Китае. Это, в свою очередь, объясняется периодом техобслуживания на этих предприятиях, пишет газета.

Сдерживают снижение сделанные в четверг заявления министра энергетики РФ Александра Новака о сокращении добычи на 200 тысяч баррелей в день по сравнению со среднесуточным показателем октября в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. При этом он подтвердил планы России выйти на соответствующий венскому соглашению уровень сокращения добычи нефти в 300 тысяч баррелей в сутки к концу апреля.