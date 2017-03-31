Финансовые новости
- |
- 31.03.17
- |
- 09:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нефть дешевеет 31 марта на опасениях непродления соглашения о сокращении добычи ОПЕК
08:54 31.03.2017 |
Мировые цены на нефть начали снижаться в последний день рабочей недели на фоне опасений инвесторов по поводу перспектив пролонгации соглашения основных нефтедобывающих стран о сокращении добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 08.33 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,56% - до 52,83 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,48%, до 50,11 доллара за баррель.
ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.
"Реальное опасение основано на том, что будет, если ОПЕК начнет добывать нефть (в прежних объемах - ред.), когда соглашение истечет", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
Кроме того, трейдеры опасаются за перспективы спроса на это сырье, пишет газета. Так, аналитическая компания Energy Aspects написала, что общий спрос на нефть в Азии начинает пробуксовывать из-за его снижения со стороны частных нефтеперерабатывающих заводов в Китае. Это, в свою очередь, объясняется периодом техобслуживания на этих предприятиях, пишет газета.
Сдерживают снижение сделанные в четверг заявления министра энергетики РФ Александра Новака о сокращении добычи на 200 тысяч баррелей в день по сравнению со среднесуточным показателем октября в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. При этом он подтвердил планы России выйти на соответствующий венскому соглашению уровень сокращения добычи нефти в 300 тысяч баррелей в сутки к концу апреля.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банки стали крупнейшими управляющими недвижимостью в Украине
ТОП-НОВОСТИ
|Володарі мікрофону. Хто з політиків не гаяв часу на політичних ток-шоу
|Вечером 30-го марта под Авдеевкой и по всей линии фронта произошло ощутимое обострение
|Битые ставки Кремля. Капитуляция Парижа откладывается
|Зачем Эрдоган решил закончить свою войну в Сирии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота снижается 31 марта на сильной статистике по ВВП США
|Нефть дешевеет 31 марта на опасениях непродления соглашения о сокращении добычи ОПЕК
|СУГ перешел к подорожанию в рознице 30 марта, а дизельное топливо — в мелком опте
|Суд решил вернуть авиакомпанию "Днипроавиа" в собственность государства
|Суд разрешил внеплановую ревизию в РЦ для выяснения обстоятельств завладения 2 млрд грн "Аграрного фонда"
Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о назначении внеплановой выездной ревизии в ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" для выяснения обстоятельств завладения группой лиц средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму более 2 млрд грн.
|Украина ожидает транш макрофинансовой помощи ЕС € 600 млн 3-7 апреля
Это интересно
|Почему кое-кто все время опаздывает, и что можно с этим поделать
|Skoda раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
|10 любимых книг знаменитых предпринимателей
|Учёные из Сингапура развивают идею "цифровых напитков"
|Принятый канадскими властями закон резко ограничил зону полётов БПЛА
|Преступники хотели выкрасть останки Энцо Феррари и потребовать выкуп
|Вредоносное ПО Crusader изменяет номера телефонов в поисковой выдаче